Aufregung um Perez-Aussagen: Helmut Marko von FIA schriftlich verwarnt!

Helmut Markos Auftritt beim hauseigenen Sender ServusTV hat für den Österreicher noch ein Nachspiel. Für seine Aussagen über Sergio Perez wurde der Red-Bull-Motorsportkonsulent nun offiziell von der FIA verwarnt - und zwar in schriftlicher Form.

Marko hatte in einem unbedachten Interview auf dem zu Red Bull gehörenden Sender Äußerungen über Perez und dessen inkonstante Form getätigt, die hohe Wellen geschlagen haben. Von vielen Seiten wurde dem 80-Jährigen dabei Rassismus vorgeworfen.

Zwar hatte sich Marko in einer öffentlichen Stellungnahme für seine Aussagen entschuldigt, trotzdem kochte das Thema in den Tagen von Singapur weiter hoch - so hoch, dass sich sogar der Weltverband FIA einschaltete und dem Österreicher nun eine schriftliche Verwarnung gab.

"Wir können bestätigen, dass Helmut Marko eine schriftliche Verwarnung erhalten hat und an seine Verantwortung als öffentliche Person des Motorsports in Übereinstimmung mit dem FIA-Ethikkodex erinnert wurde", teilt die FIA gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com mit.

In jenem Ethikkodex heißt es unter Paragraf 1.2: "Es darf keine Diskriminierung zwischen den Teilnehmern an den FIA-Aktivitäten aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer oder sozialer Herkunft, Sprache, Religion, philosophischer oder politischer Überzeugung, familiärer Situation oder Behinderung geben."

Perez selbst hatte gesagt, dass er sich durch die Aussagen von Marko nicht angegriffen gefühlt habe: "Ich kenne Helmut. Ich weiß, dass er es nicht so meint, wie es verstanden wurde", hatte der Mexikaner gemeint.

"Wenn man die Aussagen isoliert liest, können sie ziemlich respektlos wirken. Aber wie gesagt: Ich kenne Helmut. Das hilft sehr dabei, zu verstehen, was er wirklich meint. Er hat sich persönlich bei mir entschuldigt. Das, was wirklich zwischen uns passiert, ist mir viel wichtiger als das, was draußen drüber geschrieben wird", so Perez.

Dass die FIA für ein solches Interview, das in Markos Muttersprache Deutsch geführt wurde, eine öffentliche Verwarnung ausspricht, ist selten.

In der diesjährigen Formel-1-Saison hatte bereits Haas-Teamchef Günther Steiner eine Verwarnung von der FIA erhalten, als er die Rennkommissare nach dem Großen Preis von Monaco als "Laien" bezeichnet hatte, weil er mit einer Strafe gegen Nico Hülkenberg nicht einverstanden war.

