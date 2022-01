Auktion: Zwei Autos von Michael Schumacher werden versteigert

Audio-Player laden

Fans von Michael Schumacher können schon bald ein Auto ihres Idols erwerben - wenn sie das notwendige Kleingeld besitzen. Das britische Auktionshaus Bonhams versteigert nämlich in Kürze zwei Fahrzeuge, die der siebenmalige Weltmeister vor einigen Jahren gefahren ist.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Formel-1-Boliden, sondern um zwei Straßenfahrzeuge. Eines ist der Mercedes C63 AMG, den Schumacher bei seinem Formel-1-Comeback für Mercedes fuhr. Das Fahrzeug war von Januar bis Juli 2010 in den Händen Schumachers und hatte seitdem schon einige Nachbesitzer.

Beim Auktionshaus ist der Preis des Mercedes auf zu erwartende 50.000 bis 100.000 Euro festgelegt. Über die Bühne gehen soll die Auktion am 3. Februar.

Noch etwas tiefer in die Tasche greifen muss man für einen Tesla Roadster, den Schumacher zusammen mit Sebastian Vettel beim Race of Champions in Düsseldorf gefahren war: Sein Preis wird auf 135.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.