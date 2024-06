Aus in Q1, aber: Racing Bulls sehen noch Potenzial im Update

Daniel Ricciardo besteht drauf, dass die Leistung der Racing Bulls beim Grand Prix von Spanien mit einem verbesserten Auto "ermutigend" war, obwohl beide Fahrer im Qualifying in Barcelona den Einzug ins Q2 verpasst haben.

Das in Faenza ansässige Team hatte sich in den letzten Rennen verbessert und dem Auto auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya eine Reihe von Updates hinzugefügt, darunter einen neuen Unterboden. Doch nachdem sie im Training zu kämpfen hatten, schafften es Ricciardo und Yuki Tsunoda nicht, in den zweiten Teil des Qualifyings vorzudringen. Der Australier schaffte es nur auf den 18. Platz, eine Position hinter Tsunoda in der Startaufstellung.

Zu der Frage, inwieweit das Ergebnis auf mangelnde Vertrautheit mit den neuen Komponenten zurückzuführen ist, sagt Ricciardo: "Ich denke, dass wir noch ein bisschen mehr aus dem Paket herausholen können, also werden wir weiter dran arbeiten. Andererseits hatte ich das Gefühl, dass wir im Training viel unausgeglichener waren und dass sich das Auto im Qualifying viel besser anfühlte."

"Ich fand eigentlich nicht, dass sich das Auto im Qualifying schlecht angefühlt hat. Natürlich gibt es einige Kurven, in denen man das Gefühl hat, dass es dort voll sein sollte oder so, also weiß man, dass vielleicht noch ein bisschen Anpressdruck fehlt. Aber im Allgemeinen fühlte es sich viel besser an als gestern."

"Ich habe noch nicht mit Yuki gesprochen, aber ich glaube nicht, dass er mit dem Fahrverhalten des Autos unzufrieden war. Ich denke, wir sind einfach nicht schnell genug, und normalerweise setzt man in Q1 drei Reifensätze ein. Das garantiert einem zwar keinen Platz in Q2, aber es erhöht die Chancen deutlich. Und dass wir es trotzdem nicht geschafft haben, zeigt meiner Meinung nach, dass wir mit der aktuellen Konfiguration einfach nicht schnell genug sind."

Zu den Änderungen zwischen Freitag und Samstag sagt Ricciardo: "Gestern hatten wir noch das Gefühl, dass wir immer noch ein bisschen mit dem Auto kämpfen. Deshalb haben wir über Nacht einige größere Änderungen vorgenommen."

"Wir haben es also wahrscheinlich noch nicht perfekt hinbekommen, und das ist vielleicht das Ermutigende dran. Aber ich habe das Gefühl, dass wir über Nacht gute Arbeit geleistet haben, um das Auto in eine bessere Position zu bringen. Vom Gefühl her fühlte es sich heute besser an. Ich hatte mehr Vertrauen ins Auto, aber leider sind wir auf der Stoppuhr immer noch da, wo wir gestern waren."

"Wenn man einen neuen Unterboden bekommt, sind diese Autos natürlich in Bezug auf den Anpressdruck und die Aerodynamik sehr leistungsstark, also versuchen wir nur, das in den Griff zu bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass wir heute einen guten Schritt gemacht haben."

"Aber als Pierre (Hamelin, Renningenieur; Anm. d. Red.) mir P18 sagte, hatte ich am Funk nichts mehr zu sagen, weil ich ehrlich gesagt ziemlich überrascht war. Ich wusste, dass wir nicht unter die ersten Zehn kommen würden, aber ich dachte wirklich, dass das für Q2 gut genug gewesen wäre."

Tsunoda war auch von seiner Endposition überrascht und sichtlich verwirrt, als er während seiner letzten Runde erfuhr, dass er es nicht unter die ersten 15 geschafft hatte. Er sagt: "Das Upgrade scheint zu funktionieren, wie wir es erwartet haben."

"Ich denke, das Paket funktioniert. Es macht nichts Ungewöhnliches, aber es ist einfach etwas, das diese Woche passiert ist ... Und wir haben natürlich mehrere Dinge ausprobiert, aber es war uns nicht möglich, das Blatt zu wenden."

"Zumindest P16 wollte ich hören. Aber P17 war ziemlich weit weg von dem, was ich wollte oder was ich von dieser Runde erwartet hatte. Zumindest habe ich das Gefühl, noch etwas maximieren zu können, aber gleichzeitig bin ich ziemlich enttäuscht, dass ich in dieser Runde P17 gehört habe."

Der japanische Fahrer deutet an, dass das Team bei der Vorbereitung auf das Wochenende etwas versäumt hat, und fügt hinzu: "Hoffentlich ist es streckenspezifisch, aber wir wissen auch, was wir diese Woche besser hätten vorbereiten können, und wir wissen, was uns fehlt, um es wahrscheinlich besser zu machen als die aktuelle Situation. Aber wir haben es diese Woche nicht hingekriegt, und das war wahrscheinlich die größte Einschränkung."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.