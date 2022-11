Ausfall für Alonso beim Alpine-Abschied: "Bin froh, dass es vorbei ist"

Audio-Player laden

Das Kapitel Alpine in der Formel 1 endete für Fernando Alonso am Sonntag beim Rennen zum Grand Prix von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit vorzeitig und frustrierend. Auf Kurs zu WM-Punkten musste der Spanier sein Auto nach 28 Runden von 58 Runden aufgrund eines technischen Defekts in der Box abstellen.

Während Alpine in einer ersten Reaktion von einem Wasserleck sprach, sagt Alonso zur Ausfallursache: "Leider wieder einmal ein Motorproblem. Das ist leider irgendwie die Geschichte dieses Jahres, beim Auto Nummer 14 passiert sowas ständig."

Alonso war im Rennen lange Zeit hinter Sebastian Vettel gefahren und machte dabei seine Ankündigung vom Samstag wahr, dem Deutschen bei seinem Abschied aus der Formel 1 ein angenehmes Rennen zu bescheren. "Ich wollte Seb nicht angreifen, sondern ein paar Runden hinter ihm fahren und es genießen", sagt Alonso.

Alonso zählt lange Mängelliste auf

Der Traum, das letzte Rennen mit seinem langjährigen Rivalen gemeinsam in den Punkterängen zu beenden, erfüllte sich für Alonso durch den Ausfall aber nicht. Nach dem erneuten technischen Defekt sagt der Spanier zum Abschied von Alpine: "Ich bin froh, dass es vorbei ist."

"An Auto Nummer 14 ist wie gesagt ständig irgendwas passiert dieses Jahr, insgesamt sechs Ausfälle. Und selbst, wenn es keine Ausfälle waren, gab es Dinge wie die Probleme im Qualifying in Australien. Beim Sprintrennen in Österreich konnte ich nicht einmal ins Rennen starten", zählt Alonso auf.

"Wir hatten bestimmt neun- oder zehnmal Probleme mit der Zuverlässigkeit. Das ist auf diesem Niveau nicht akzeptabel, und sie sind alle an meinem Auto aufgetreten. Daher bin ich froh, dass es vorbei ist", sagt er.

Langeweiliges Rennen? Hauptsache, die Hotels sind schön!

Nach diesem enttäuschenden Ende der Saison 2022 bei Alpine, die Alonso aber dennoch als seine beste Formel-1-Saison seit 2012 bezeichnet ("Absolut!"), schlägt er nun bei Aston Martin ein neues Kapitel auf. "Morgen gibt es die Sitzanpassung und am Dienstag den Reifentest", blickt Alonso voraus.

"Ich bin froh, dass ich morgen bei Aston ein neues Projekt mit frischer Motivation in Angriff nehmen kann", sagt er. "Es ist erstaunlich was sie bewegen, wie viele Leute sie verpflichten, wie sie in die Einrichtungen investieren. Ich denke, es liegen gute Zeiten vor uns, daher kann ich das nächste Jahr kaum erwarten."

Zum Ende seiner Medienrunde enthüllt der Spanier dann noch seine sehr pragmatische Sicht auf den Grand Prix von Abu Dhabi. Auf den Hinweis eines Journalisten, dass das Rennen auch 2022 nur mäßig spannend war und wenige Überholmanöver geboten habe, sagt Alonso: "Ja, das müssen wir akzeptierten. Die Anlage hier ist fantastisch, das Wetter ist immer schön, die Hotels sind toll. Da ist mir egal, wenn das Rennen etwas langweiliger ist", lacht der Spanier.

