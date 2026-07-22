Italien hatte bei der Fußball-WM 2026 in den USA bekanntlich keinen Grund zum Feiern. Dafür sorgen gleich zwei Ausnahmekönner aus anderen Sportarten für Begeisterung bei den Tifosi: Während sich Tennisspieler Jannick Sinner zum jüngsten Wimbledon-Sieger krönte, dominiert Mercedes-Pilot Kimi Antonelli die Formel 1.

Es ist lange her, dass Italien in der Königsklasse so viel Grund zur Freude hatte: Antonelli könnte der erste italienische Formel-1-Weltmeister seit mehr als 70 Jahren werden. Alberto Ascari sicherte sich die WM-Titel 1952 und 1953, während Giuseppe "Nino" Farina 1950 als erster Formel-1-Weltmeister der Geschichte in die Annalen einging.

Seitdem konnten sich die Tifosi lediglich über die WM-Erfolge ihrer Scuderia freuen. Umso größer ist aktuell die Begeisterung über den Höhenflug des erst 19-jährigen Antonelli. Auch Geronimo La Russa, Präsident des Automobile Club d'Italia, zeigt sich beeindruckt von den Leistungen des Mercedes-Piloten.

Italien-GP als "großes Fest in den Nationalfarben"

"Kimi Antonelli bestätigt sich als Ausnahmetalent", sagt La Russa. "Und falls es noch eines Beweises bedurft hätte, unterstreicht ein neuer Rekord das Talent des jungen Fahrers: Mit seinem sechsten Saisonsieg in Belgien zieht er mit der Legende Ascari gleich, der 1952 die gleiche Anzahl an Triumphen in einer einzelnen Formel-1-Saison erzielte."

Kein Wunder also, dass ganz Italien dem Heimrennen in Monza entgegenfiebert, das laut La Russa "ein großes Fest in den Nationalfarben sein wird". Die Hoffnungen auf einen Heimsieg sind groß: Mit Antonelli sowie den beiden Ferrari-Piloten besitzt Italien gleich mehrere Eisen im Feuer und damit beste Aussichten auf ausgelassene Jubelszenen beim Heimrennen der Tifosi.

"Ein weiterer außergewöhnlicher Sonntag für die italienischen Farben", ergänzt der Präsident des Automobilsportverbandes mit Blick auf den Belgien-Grand-Prix, "bereichert durch die großartige Leistung des Ferrari von Charles Leclerc, die unser Land immer mehr zum 'absoluten Protagonisten' der Formel 1 macht."

"Der Wert und die Stärke dieses jungen Talents aus Bologna", so Geronimo La Russa abschließend, "bemessen sich nicht nur an den außergewöhnlichen Ergebnissen auf der Rennstrecke in diesem Jahr, sondern auch an den Emotionen und dem Stolz, die er an jedem Wochenende in den Herzen der Zuschauer weckt: Die Nationalhymne krönt zunehmend seine sportlichen Erfolge."