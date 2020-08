Technikdefekt: McLaren-Fahrer Carlos Sainz verpasst Rennen in Spa

Carlos Sainz fährt nicht beim Belgien-Grand-Prix 2020 in Spa (hier im Liveticker verfolgen!). Der McLaren-Fahrer ist aufgrund eines technischen Defekts außen vor. Eben dieser war bei der Fahrt in die Startaufstellung aufgetreten: Sainz hatte aus dem Cockpit gemeldet, es sei etwas "gebrochen" an seinem Fahrzeug und fuhr anschließend zurück zur Box.

Wenig später vermeldete McLaren: "Carlos kann leider nicht am Rennen teilnehmen, weil es einen Auspuffdefekt gegeben hat." Weitere Details dazu nannte das Team zunächst nicht.

Einige Minuten danach hieß es dann: "Wir möchten klarstellen, dass ein Problem beim [Renault]-Antriebsstrang zum Auspuffdefekt geführt hat. Die Gründe dafür werden wir nach dem Rennen analysieren."

Sainz wäre von Startplatz sieben ins Rennen gegangen.

Der spanische Rennfahrer hat übrigens eine Hassliebe zu Spa-Francorchamps: In den Nachwuchsserien war er dort stets erfolgreich unterwegs, aber in der Formel 1 scheint die belgische Strecke kein gutes Pflaster für ihn zu sein: Bei seinen sechs Auftritten dort kommt er auf drei Ausfälle, einen zehnten und einen elften Platz sowie jetzt auf eine Nicht-Teilnahme am Rennen.

