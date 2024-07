1,5 Kilogramm zu leicht: George Russell verliert Formel-1-Sieg in Spa!

Bitteres Ende nach dem taktischen Meisterstück von George Russell: Am Ende bleibt der Husarenritt des Mercedes-Piloten in Belgien ungekrönt. Denn der Brite wurde wenige Stunden nach seinem Sieg beim Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps disqualifiziert.

Denn bei der Überprüfung des Autos nach dem Grand Prix wurde festgestellt, dass sein Bolide nicht dem Reglement entsprach. Russells Auto wurde für untergewichtig befunden - und dabei gibt es im Reglement keinen Handlungsspielraum. Damit fällt der Sieg an seinen Teamkollegen Lewis Hamilton.

Russells Auto brachte 798 Kilogramm auf die Waage, was genau dem Mindestgewicht nach Artikel 4.1 des Technischen Reglements entspricht. Allerdings befand sich bei der Messung noch Sprit im Tank, der noch herausgenommen werden musste.

Dabei wurden dem Mercedes 2,8 Liter Kraftstoff entnommen, bevor der Bolide von der FIA noch einmal gewogen wurde. Dabei zeigten beide Waagen nur noch 796,5 Kilogramm an - 1,5 Kilogramm unter dem Mindestgewicht.

Die Sache wurde daher zu den Kommissaren geleitet, denen nichts anderes übrig blieb, als eine Disqualifikation auszusprechen.

Denen gegenüber mussten die Silberpfeile einen Teamfehler einräumen und auch zugeben, dass es keine mildernden Umstände gab. Auch bestätigten Mercedes und Russell dabei die Richtigkeit der Messung und die ordnungsgemäße Kalibrierung der Waagen, die vor ihren Augen durchgeführt wurde.

So reagiert George Russell

"Es bricht mir das Herz, vom heutigen Rennen disqualifiziert zu werden", hadert Russell nach der schlechten Nachricht. "Trotz der Disqualifikation bin ich natürlich stolz darauf, die Ziellinie als Erster überquert zu haben."

"Es ist auch gut, dass das Team mit Lewis noch den Sieg einfahren konnte. Er ist ein großartiges Rennen gefahren und war auf der Zwei-Stopp-Strategie das schnellste Auto da draußen. Auch wenn ich unglaublich enttäuscht bin, weiß ich, dass wir nach der Sommerpause gestärkt zurückkommen werden, angefangen in Zandvoort."

"Wir müssen die Disqualifikation so hinnehmen", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff in einem Statement. "Wir haben ganz eindeutig einen Fehler gemacht und müssen sicherstellen, dass wir daraus lernen. Wir gehen jetzt nach Hause und werden evaluieren, was da schiefgelaufen ist."

Mercedes auf Ursachenforschung

Wie es genau zur Unterschreitung des Mindestgewichts kommen konnte, darüber gibt es noch keine Auskunft. Erste Mutmaßungen gehen in die Richtung, dass Russell aufgrund des langen Schlussstints seine Reifen womöglich zu stark abnutzte und durch die fehlende Auslaufrunde keine Gelegenheit hatte, noch Pick-Up auf den Reifen für mehr Gewicht zu sammeln.

Bestätigen will Wolff diese These nicht, doch er deutet an, dass das ein möglicher Grund sein könnte: "Man erwartet viel Gummi, vielleicht mehr, aber dafür gibt es keine Ausrede", sagt er. "Wenn die Kommissare einen Regelverstoß sehen, dann ist es, wie es ist."

"Wir verstehen noch nicht, warum das Auto nach dem Rennen untergewichtig war, aber wir werden gründlich untersuchen, um eine Erklärung zu finden", sagt auch der Leitende Renningenieur Andrew Shovlin.

"Wir gehen davon aus, dass der hohe Gummiverlust durch den nur einen Stopp ein Faktor war, und wir werden daran arbeiten, zu verstehen, wie es dazu kam", sagt er und betont: "Wir werden aber keine Ausreden suchen. Es ist eindeutig nicht gut genug, und wir müssen sicherstellen, dass so etwas nicht mehr vorkommt."

Lewis Hamilton rückt als Sieger auf

"Einen Doppelsieg zu verlieren ist frustrierend, und wir können uns nur bei George entschuldigen, der so ein starkes Rennen gefahren ist", so der Österreicher. "Das ist ein massiver Schlag für einen Fahrer, dessen Kindheitstraum es ist, diese Rennen zu gewinnen."

Denn Russell hatte das Rennen mit einer mutigen Einstoppstrategie knapp vor Teamkollege Lewis Hamilton als Sieger beendet, der nun aber den ersten Platz erben wird.

Das ist auch der Trost für Wolff: "Lewis rückt dadurch auf den ersten Platz auf. Er war der schnellste Fahrer auf der Zweistoppstrategie und ist ein verdienter Sieger." Platz zwei geht nun an Oscar Piastri (McLaren) vor Charles Leclerc (Ferrari).

Auch alle weiteren Piloten rücken im Feld eine Position nach vorne, sodass Daniel Ricciardo (Racing Bulls) den letzten Punkt für Platz zehn erbt.

"Trotz der Disqualifikation nehmen wir viel Positives aus diesem Rennwochenende mit", sagt Wolff weiter. "Wir hatten ein Auto, das im Rennen die Referenz war, und zwar auf zwei verschiedenen Strategien. Vor ein paar Monaten wäre das noch undenkbar gewesen."

"Wir gehen mit drei Siegen in den letzten vier Rennen in die Sommerpause. Nach der Sommerpause wollen wir diesen Trend in alter Frische fortsetzen."

Und bei Russell ist er sich ziemlich sicher: "Er wird noch viele weitere Rennen gewinnen."