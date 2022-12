Autosport-Awards 2022: Das sind die Preisträger

Audio-Player laden

Zum 35. Mal traf sich das Who is Who des internationalen Motorsports im Grosvenor House Hotel in London, um der Verleihung der begehrten Autosport-Awards beizuwohnen. Zahlreiche Legenden zählen zu den Preisträgern, darunter auch Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg.

2022 kehrten die Autosport-Awards wieder zum traditionellen Termin im Dezember zurück. Das war bei der 2021er-Ausgabe noch anders. Damals fand die Preisverleihung aufgrund der Omikron-Variante des Coronavirus erst im Februar des darauffolgenden Jahres statt.

In der Kategorie Rennfahrer des Jahres wurde Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mit dem Preis bedacht. Zum Rennauto des Jahres wurde der Red Bull RB18 gewählt, mit dem Verstappen seinen zweiten WM-Titel eingefahren hat. Der Young-Driver-Award ging an Luke Browning, GB3-Champion in diesem Jahr.

Mit dem im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Gold-Medal-Award wurde Roger Penske ausgezeichnet . Außerdem erhielt der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel den nach Gregor Grant benannten Preis für sein Lebenswerk.

Übersicht der Preisträger bei den Autosport-Awards 2022:

Rennfahrer des Jahres, präsentiert von Pirelli:

Max Verstappen

Rennauto des Jahres, präsentiert von Blink Experience:

Red Bull RB18

Rallyefahrer des Jahres:

Kalle Rovanperä

Rallyeauto des Jahres:

Toyota GR Yaris Rally1

Rookie des Jahres:

Guanyu Zhou

Britischer Rennfahrer des Jahres:

Lewis Hamilton

Rennfahrer des Jahres in Großbritannien:

Tom Ingram

Aston Martin Autosport BRDC Young-Driver-Award:

Luke Browning

Moment des Jahres, präsentiert von Bang & Olufsen:

George Russells erster Grand-Prix-Sieg in Interlagos

E-Sport-Fahrer des Jahres, präsentiert von Motorsport Games:

James Baldwin

E-Sport-Team des Jahres, präsentiert von Motorsport Games:

Team Redline

Autosport-Williams-Ingenieur-der-Zukunft-Award:

Michael Preston

Gregor-Grant-Lifetime-Achievement-Award:

Sebastian Vettel

Gold-Medal-Award:

Roger Penske

