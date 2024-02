Ayao Komatsu: Basis von Haas für 2024 ist "nicht fantastisch"

Haas sieht nach den Formel-1-Testfahrten in Bahrain positive Fortschritte bezüglich seiner Probleme mit dem Reifenabbau, die das Team zuversichtlich stimmen, dass die Fahrer nicht mehr mit einem "garstigen" Auto kämpfen müssen.

2023 wurden Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg in den Rennen oft von Reifenproblemen ausgebremst, weshalb Haas in der WM auf dem letzten Platz landete.

Der US-Rennstall war sich bewusst, wie sehr das Problem das Team bremste, und konzentrierte sich beim Formel-1-Vorsaisontest in Bahrain in der vergangenen Woche voll und ganz auf den Renntrimm, um den Problemen auf den Grund zu gehen.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu fühlte sich durch die Antworten, die er vom neuen VF-24 erhielt, ermutigt und ist der Meinung, dass Magnussen und Hülkenberg in der anstehenden Formel-1-Saison eine viel größere Konstanz erreichen können.

"Das letztjährige Auto war inkonsistent. Es war ziemlich garstig. Je nach den Bedingungen - Reifenzustand, Windverhältnisse oder Streckentemperatur - verhielt sich das Auto nicht wirklich vorhersehbar", beschreibt Komatsu den VF-23. "Das diesjährige Auto hingegen verhält sich berechenbar. Es ist konstant."

"Ja, es fehlt uns immer noch an Abtrieb, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten und bei der Balance zwischen mittleren und niedrigen Geschwindigkeiten", gibt der Teamchef zu, "aber ich glaube nicht, dass es garstige Eigenschaften hat."

Vielmehr spricht Komatsu beim neuen VF-24 von einer "akzeptablen" Ausgangsbasis für den Saisonstart, bevor zu einem bestimmten Zeitpunkt erste Upgrades vorgenommen werden.

"Ich habe das Gefühl, dass das diesjährige Auto gerade gut genug, konstant genug ist, sodass wir den Reifenabbau durch die Art und Weise, wie wir das Auto abstimmen oder die Fahrer bitten, das Auto zu fahren, tatsächlich beeinflussen können. Also ja, ich denke, es ist ein guter Schritt nach vorn", so Komatsu.

"Aber es ist wirklich das Basisauto. Ich sage nicht, dass unser Basisauto fantastisch ist. Das ist es nicht. Man kann sehen, dass es bei hoher Geschwindigkeit immer noch viel zu wenig Abtrieb hat. Aber zumindest hat es ein konstantes Tempo und die Fahrer wissen, was sie in jeder einzelnen Runde zu erwarten haben."

Dafür ist der Haas-Teamchef auch bereit, Quali-Performance zu opfern. "Man muss sich entscheiden, welches das größte Problem ist, das man lösen will", sagt er.

"Es hat keinen Sinn, sich auf P7 zu qualifizieren und am Sonntag zurückzufallen. Ich würde mich lieber auf P14 qualifizieren, aber ein Auto haben, mit dem wir Rennen fahren und in die Top 10 kommen können. Das ist unser Ziel", erklärt der Japaner.

"Schauen Sie sich Abu Dhabi an, das letzte Rennen der Saison. Wir konnten uns (mit Hülkenberg; Anm. d. R.) auf Platz 8 qualifizieren, was fantastisch ist, aber wir alle wussten schon am Samstagabend, dass wir am Sonntag nichts ausrichten können."

Mit dem VF-24 und einem "speziellen Upgrade-Paket" für den Anfang der Saison hofft Komatsu, das in der neuen Formel-1-Saison ändern zu können. Auf die Frage, wo er Haas nach dem Bahrain-Test sieht, sagt er: "Natürlich ist der Reifenabbau immer relativ zu betrachten. Aber er scheint geringer zu sein als im Vorjahr."

"Insofern denke ich, dass wir viel mehr im Spiel als im vergangenen Jahr. Ich erinnere mich, als wir damals den ersten Longrun gemacht haben und ich dachte: 'Oh mein Gott, wir sind aus dem Rennen.' Wir sind also in einer besseren Situation."

"Aber ob wir gegen ein anderes Team oder zwei andere Teams, drei andere Teams kämpfen können, möchte ich nicht sagen. Ich habe da so eine Idee. Aber wir werden es am nächsten Wochenende herausfinden", wartet der Haas-Teamchef auf den Saisonauftakt.

