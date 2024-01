Steiners Nachfolger bei Haas: Kann Ayao Komatsu Teamchef?

Dass Ayao Komatsu Günther Steiner als Teamchef bei Haas beerbt, ist keine Überraschung, schließlich ging der Trend in der Formel 1 zuletzt dahin, dass Teambosse über die Ingenieursposten aufsteigen.

So hat es beispielsweise auch McLaren gemacht, um einen Nachfolger für Andreas Seidl zu finden, der als Geschäftsführer zu Sauber gewechselt war. Andrea Stella trat in die Fußstapfen und half dabei, eines der erstaunlichsten Comebacks in der Formel-1-Geschichte hinzulegen. Er hat gezeigt, dass es möglich ist, wenn man den richtigen Fokus an der Spitze hat.

Komatsu, der bis vor kurzem als Technischer Direktor bei Haas tätig war, übernimmt den Chefposten nach einer langen Karriere in der Garage und an der Boxenmauer bei BAR, Lotus/Renault und seinem aktuellen Arbeitgeber, zu dem er 2016 von Beginn an kam.

In der Pressemitteilung von Haas, in der der Wechsel des Teamchefs am Mittwoch bekannt gegeben wurde, wurde Komatsus technischer Hintergrund deutlich als wichtiger Richtungswechsel für das Team hervorgehoben.

Teamchef Gene Haas wurde mit den Worten zitiert: "Mit der Ernennung von Ayao Komatsu zum Teamchef stellen wir das Engineering grundsätzlich in den Mittelpunkt unseres Managements."

Meinungsverschiedenheit zwischen Haas und Steiner

Die Argumentation von Teambesitzer Haas ist klar: In der Ära der Budgetgrenze in der Formel 1 und mit der aktuellen Generation komplizierter Ground-Effect-Autos ist es entscheidend, mehr aus dem herauszuholen, was das Team bereits hat, um die Dinge voranzubringen.

Es ist klar, dass er und Steiner in diesem Punkt unterschiedlicher Meinung waren, aber andere im Team, einschließlich Komatsu selbst, waren es nicht.

Während Steiner der Meinung war, dass mehr investiert werden müsse, um das Team voranzubringen, war Haas der Ansicht, dass das Team bereits alles habe, was es brauche, um erfolgreich zu sein - es brauche nur jemanden, der es zusammenbringe.

"Wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, effizient umgehen, aber die Verbesserung unserer Design- und Ingenieursfähigkeiten ist der Schlüssel zu unserem Erfolg als Team", sagt Haas.

"Ich freue mich darauf, mit Ayao zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass wir unser Potenzial maximieren - das spiegelt wirklich meinen Wunsch wider, in der Formel 1 wirklich konkurrenzfähig zu sein."

Wolff: Es braucht auch politisches Verständnis

Aus der Sicht von Haas hat es klare Vorteile, einen Ingenieur an der Spitze zu haben - und das ist eine Schlussfolgerung, zu der auch andere Teams in den letzten Jahren gekommen sind. Denn von den eher geschäftsorientierten CEO-Bossen, die jahrzehntelang die Stützen in der Formel 1 waren, hat man sich immer weiter entfernt.

Neben Stella bei McLaren haben in den vergangenen zwölf Monaten auch Williams Strategie-Mastermind James Vowles, Alpine Motorenchef Bruno Famin und AlphaTauri Laurent Mekies an die Spitze ihres Teams berufen.

Teamchefs kommen heute nicht mehr aus der Vorstandsetage, sondern von der Boxenmauer. Und Stella ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie gut dieser Übergang gelingen kann.

Aber es wäre ein Irrtum zu glauben, dass technische Entscheidungen an der Spitze das A und O sind, um in der Formel 1 gut zu sein.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff meinte im vergangenen Jahr, Vowles sei eine gute Wahl für Williams, nicht wegen seiner Erfahrung in der Garage, sondern weil er die kommerziellen und politischen Aspekte verstehe, die ebenfalls wichtig seien.

"Man muss das wirtschaftliche Verständnis und die politische Perspektive haben und darf sich nicht von dem täuschen lassen, was man von jemandem aus dem technischen Bereich hört", sagt Wolff. "James hat einen technischen Hintergrund. Ich würde ihn in Bezug auf seine Fähigkeiten eher in mein Lager einordnen als, sagen wir, einen reinen Ingenieur."

"Aber wie gesagt, es ist eine Frage der Persönlichkeit. Man kann einen technischen Hintergrund haben und trotzdem die richtige Persönlichkeit für einen Teamleiter sein, oder man kann einen kommerziellen oder finanziellen Hintergrund haben und trotzdem in der Lage sein, einen guten Beitrag zu einer Organisation zu leisten", so der Österreicher.

Komatsu andere Persönlichkeit als Steiner

Steiner gehörte zu denjenigen, die sowohl einen technischen als auch einen kommerziellen Hintergrund hatten und damit beide wichtigen Säulen des Teams abdeckten.

Er war maßgeblich an der Gründung des Teams beteiligt, spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Team während der gesamten Coronazeit am Leben zu erhalten, als die Möglichkeit bestand, es für immer zu schließen, und war der Hauptakteur, als es darum ging, das Team auf eine solidere kommerzielle Plattform zu stellen - einschließlich des Titelsponsorings durch Moneygram.

Er war auch das Aushängeschild des Teams. Er war der große Star der Netflix-Serie "Drive to Survive" und sorgte dafür, dass Haas mit seinen ehrlichen und unverblümten Meinungen im Rampenlicht der Medien stand - auch wenn ihn das manchmal in Schwierigkeiten brachte.

Niemand wird bestreiten, dass Steiners Abgang, nachdem Haas seinen Vertrag nicht verlängert hat, ein Verlust für das Team ist.

Gene Haas und Günther Steiner waren sich nicht mehr einig Foto: Motorsport Images

Komatsu ist eine ganz andere Persönlichkeit und wird sicher nicht so offen und schlagzeilenträchtig sein wie Steiner. Denn in der hart umkämpften Welt der Formel 1 sind Ingenieure für ihre Härte bekannt, die im Eifer des Gefechts Wunder wirken, aber manchmal auch für Unmut sorgen kann.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Teams, die einen Ingenieur an die Spitze gesetzt haben, auch zusätzliche Anstrengungen unternommen haben, um ihn in den Bereichen zu unterstützen, in denen er vielleicht nicht so stark ist.

Stella steht Geschäftsführer Zak Brown zur Seite, während Red Bull dafür gesorgt hat, dass Mekies bei AlphaTauri mit Peter Bayer zusammenarbeitet.

Und obwohl Haas plant, einen COO in der Fabrik zu ernennen, der sich um alle nicht wettbewerbsbezogenen Angelegenheiten und Abteilungen kümmert, bedeutet dies, dass Komatsu im Paddock mehr Verantwortung übernehmen muss als bisher.

Komatsu wird es schwerer haben als Stella

Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, welchen Einfluss Komatsu 2024 haben wird, aber es wäre naiv zu glauben, dass ein Ingenieur wie er an der Spitze des Teams automatisch die Art von Wende garantiert, die Stella bei McLaren herbeigeführt hat.

Erstens ist Stella vielleicht ein einzigartiger Fall eines Juwels, der unter dem Radar gelaufen ist. Er kam zu einem Team, das sich bereits auf einem guten Weg befand, die Dinge umzukrempeln, nachdem es schon beim Frankreich-Grand-Prix 2022 erkannt hatte, dass es einen anderen Weg einschlagen muss.

Andrea Stella hat McLaren wieder auf die Erfolgsspur geführt Foto: Motorsport Images

Stella war auch in der Fabrik in Woking eine beliebte und herausragende Persönlichkeit - und er hat bewiesen, dass er den perfekten Charakter hat, um das Potenzial aller McLaren-Mitarbeiter freizusetzen.

Komatsu übernimmt ein Haas-Team, das sich in einer völlig anderen Situation befindet.

Es beendete die Konstrukteursmeisterschaft 2023 auf dem letzten Platz und schien am Ende des Jahres mit seinem Auto ein wenig verloren zu sein, nachdem die Updates in Austin keinen klaren Schritt nach vorne und vor allem nicht in die erhoffte Richtung gebracht hatten.

Es bleibt abzuwarten, ob der Winter die Antworten auf die Frage nach dem richtigen Konzept bringen wird, und der Abgang von Technikchef Simone Resta, der offenbar zu Ferrari zurückkehren wird, dürfte nicht gerade hilfreich sein.

McLaren-Vergleich wird schwierig

Komatsu wird Teamchef in einer viel früheren Phase des Teamumbaus als Stella, was bedeutet, dass es fast unmöglich sein wird, die Fortschritte zu erzielen, die McLaren im vergangenen Jahr gemacht hat.

Stella kam auch nach enormen Investitionen des Managements in die Schaffung neuer Einrichtungen - wie Simulator und Windkanal - und einer kleinen Einstellungsoffensive. Bei Komatsus Ernennung geht es vor allem darum, das Beste aus dem zu machen, was bereits vorhanden ist.

Steiner und Komatsu arbeiteten seit Beginn bei Haas zusammen Foto: Sutton

Der Japaner ist auch ein ganz anderer Typ als Stella. Er hat ein stahlhartes Auftreten und wirkt von außen nicht so sanft wie Stella, der sich mit seinem Führungsstil einen Namen gemacht hat.

Es wird also interessant sein zu sehen, wie Komatsu den Übergang von der Boxenmauer zur Führungskraft meistert.

Für Komatsu spricht, dass er Haas in- und auswendig kennt, denn er war einer der wichtigsten Personalien in den Gründungsjahren des Teams. Er hat die Höhen und Tiefen des Rennstalls miterlebt.

Komatsu: Keine Angst vor Entscheidungen

Und obwohl Haas nach wie vor das kleinste Team in der Formel 1 ist, sieht er das Potenzial des Rennstalls: Im Gespräch mit der Motorsport-Total.com-Schwesterpublikation GP Racing sagte Komatsu über seine Sicht auf Haas: "Wir sind ein echtes Rennteam. Bei uns gibt es keine, sagen wir, Trägheit oder Bürokratie wie bei anderen Teams."

"Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, dann treffen wir eine Entscheidung. Ich mache mir keine Sorgen darüber, was die anderen denken. Ich muss nicht darüber nachdenken, ob ich gefeuert werde, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe. Denn wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und sie meinem Chef erklären muss, dann tue ich das - ich habe nichts zu verbergen."

"Bei Haas muss man keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Solange die meisten richtig sind, ist das die Hauptsache. Niemand kann immer 100 Prozent richtig liegen. Aber wenn man Angst hat, Entscheidungen zu treffen, wird es nie funktionieren", so der Japaner.

In seiner neuen Rolle stehen seine Entscheidungen mehr denn je im Rampenlicht - und als Chef gibt es viel weniger Spielraum für Fehler. Jetzt heißt es: untergehen oder schwimmen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.