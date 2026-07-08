Ayrton Senna: Eine halbe Million Pfund für seinen Rennhelm aus 1992

Ein im Rennen getragener Helm von Formel-1-Legende Ayrton Senna hat bei der Motorsport Icons Live Auction einen deutlich höheren Preis erzielt als ursprünglich erwartet. Das Erinnerungsstück aus der Saison 1992 wurde für 500.000 Pfund (ca. 590.000 €) versteigert und übertraf damit die vor der Auktion angesetzte Schätzung von 80.000 bis 120.000 Pfund deutlich.

Versteigert wurde der Shoei Helm am 7. Juli im Silverstone Museum durch BUDDS Auctions. Nach Angaben des Auktionshauses wurde das Exponat erstmals öffentlich zum Verkauf angeboten.

Dass es sich um den Originalhelm handelt, ist durch ein offizielles McLaren-Echtheitszertifikat belegt. Darüber hinaus wurde seine Verwendung und Echtheit mithilfe eines umfangreichen Fotovergleichs dokumentiert. Demnach trug Senna den Helm bei den Grands Prix von Großbritannien, Deutschland und Ungarn 1992. Den Großen Preis von Ungarn gewann der Brasilianer mit diesem Helm.

Historisches Erinnerungsstück mit besonderer Bedeutung

Die Saison 1992 markierte zugleich das letzte gemeinsame Jahr der erfolgreichen Partnerschaft zwischen McLaren und Honda. Senna ging als amtierender Weltmeister in die Saison, musste sich am Ende jedoch dem überlegenen Williams Team geschlagen geben.

Eine besondere historische Randnotiz verbindet den Helm auch mit dem Großen Preis von Deutschland 1992 in Hockenheim. Es war das einzige Formel-1-Rennen, bei dem Ayrton Senna gemeinsam mit Michael Schumacher und Nigel Mansell auf dem Siegerpodest stand.

Sammlerstücke von Mansell und Senna wechseln für den Guten Zweck den Besitzer Foto: Motorsport Images

Neben dem Senna-Helm umfasste die Auktion zahlreiche weitere Erinnerungsstücke aus der Motorsportgeschichte. Dazu gehörte unter anderem eine von Nigel Mansell eingebrachte Sondersammlung.

Nach Angaben des Auktionshauses sollten deren Erlöse der Auktion vollständig der Wohltätigkeitsorganisation UK Youth zugutekommen. Außerdem wurden unter anderem ein von Charles Leclerc getragener Rennanzug im Sonderdesign vom Grand Prix von Las Vegas 2025, signierte Handschuhe von Sir Stirling Moss sowie weitere Helme, Rennanzüge, Modellautos und Sammlerstücke versteigert.

Der hohe Zuschlagspreis für den Rennhelm von Senna unterstreicht einmal mehr den außergewöhnlichen Sammlerwert von Originalexponaten aus der Karriere des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters. Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem tragischen Tod in Imola 1994 zählt Senna weiterhin zu den prägendsten und weltweit bekanntesten Persönlichkeiten der Motorsportgeschichte.