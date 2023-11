Vor 30 Jahren: Der letzte Sieg im Leben von Ayrton Senna

7. November 1993: Auf dem Stadtkurs in Adelaide wird zum neunten Mal der Grand Prix von Australien ausgetragen und zum neunten Mal ist es auch das Finale einer Formel-1-Saison. Die 1993er Ausgabe allerdings markiert nicht nur das Ende der Saison, sondern gleich in mehrfacher Hinsicht das Ende einer Ära.

Für Alain Prost, der sich wenige Wochen zuvor zum vierten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekrönt hat, ist es das 199. und letzte Rennen seiner Karriere. Für Prosts langjährigen Rivalen Ayrton Senna ist es nach sechs Jahren mit drei WM-Titeln das letzte Rennen für McLaren.

Wenige Minuten nach der Zielflagge an jenem Sonntag in Adelaide stehen Prost und Senna zum letzten Mal gemeinsam auf dem Siegerpodest. Und was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt: Es ist auch der letzte Podestplatz und der letzte Sieg in Sennas Leben.

Wir blicken mit einer Fotostrecke zurück: