Barcelona-Panik heizt Debatte um Benzin-Temperatur an

Autor: Adam Cooper Co-Autor: Norman Fischer Audio-Player laden Das Thema Mindesttemperatur des Benzins soll zwischen den Formel-1-Teams und der FIA noch einmal auf den Tisch kommen, nachdem es zuletzt mehrfach zu Problemen mit kaltem Sprit gekommen war. In Barcelona konnten Max Verstappen (Red Bull) und Pierre Gasly (AlphaTauri) quasi erst in letzter Sekunde vor dem Schließen der Boxengasse vor dem Rennen rausfahren, weil sie warten mussten, bis ihr Benzin im Auto die vorgeschriebene Mindesttemperatur hatte. Die Grenze liegt zehn Grad Celsius unter der Umgebungstemperatur - gerundet auf die nächste ganze Zahl -, die zwei Stunden vor Rennstart auf dem offiziellen Zeitenmonitor der FIA angegeben wird. Dann muss auch das Benzin in die Autos gefüllt werden. Teams füllen das Benzin immer mit einer niedrigeren Temperatur in die Boliden, da die Temperaturen im Auto noch einmal ansteigen und dies auch noch einmal tun, wenn die Motoren für die üblichen Prozeduren angelassen werden. Die offizielle Temperatur, die etwa zwei Stunden vor dem Großen Preis von Spanien im FIA-Infosystem angezeigt wurde, lag im Bereich von 34 Grad, sodass die Teams davon ausgingen, dass sie 24 Grad als Mindesttemperatur für den Kraftstoff verwenden müssten. Die tatsächliche offizielle Temperatur, die von der FIA angegeben wurde und an die sich die Teams halten mussten, lag jedoch bei 35 Grad. Das heißt, dass der Kraftstoff wärmer als 25 Grad sein musste. Red Bull & AlphaTauri: Es war knapp Dieser Unterschied von nur einem Grad war groß genug, dass einige Teams Mühe hatten, dieses Extra-Grad noch in letzter Minute zu generieren. Das kann die FIA über ihre Benzindurchflussmesser in jedem Auto live mitverfolgen. Red Bull und AlphaTauri ließen ihre Autos in Spanien mit laufenden Motoren in der Garage, während sie sonst für einige Übungsrunden noch einmal aus der Garage gefahren wären. Nur Sekunden vor dem Schließen der Boxengasse fuhren Gasly und Verstappen noch heraus, um in die Startaufstellung zu fahren. Die Teams diskutieren nun mit der FIA darüber, wann die offizielle Temperatur deklariert werden soll. Das Hauptproblem besteht für sie darin, dass der Sprit genau zum gleichen Zeitpunkt in das Auto gefüllt werden muss, zu dem die Temperatur bestimmt wird. Einige Teams finden, dass die Temperatur schon früher offiziell gemacht werden sollte, um ihnen einfach mehr Zeit für die notwendigen Kalkulationen zu geben. Allerdings würden Veränderungen im Reglement die Zustimmung und die üblichen Prozeduren benötigen. Schon Aston Martin in Miami in Schwierigkeiten Schon in Miami hatten beide Aston Martins aus der Boxengasse starten müssen, weil sie aufgrund eines Teamfehlers deutlich zu kühles Benzin hatten. Sie hatten nicht mitbekommen, dass die FIA einen für die ersten fünf Rennen geltenden Pauschalwert von zehn Grad Celsius auf 18 Grad Celsius Sprittemperatur angehoben hatte. Beinahe wäre es für Pierre Gasly in Barcelona ähnlich gelaufen, wie er zugibt: "Ich habe auf die Uhr geschaut und mir gedacht, dass es toll wäre, wenn wir irgendwann losfahren würde. Und wir haben es dann um 20 Sekunden oder so geschafft." "Wir haben vor dem Rennen noch über die Benzingeschichte von Miami gelacht, und dann ist uns das Gleiche passiert. Aber zum Glück haben wir es noch hinbekommen", sagt der Franzose. "Es ist eine Kleinigkeit, die sich nicht auswirkt, aber es ist eine Kleinigkeit, die wir vermeiden können und die es allen Jungs leichter macht." "Wir sollten zwei Runden vor der Startaufstellung drehen, die Balance überprüfen und einen Trainingsstart machen. Am Ende haben wir den Trainingsstart nicht gemacht und die Balance nicht überprüft", sagt der AlphaTauri-Pilot.