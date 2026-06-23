Barcelona-Treffen: Wie Aston Martin und Honda die Zusammenarbeit stärken

Aston Martin steckt auch zu Beginn der Europa-Saison in der Formel 1 weiterhin in Schwierigkeiten: Sowohl in Monaco als auch in Spanien kämpften Fernando Alonso und Lance Stroll mit Schwierigkeiten. Das erste Top-10-Ergebnis des Spaniers im Fürstentum ist dabei allenfalls ein schwacher Trost.

Denn sowohl auf dem Stadtkurs von Monte-Carlo als auch in Barcelona belegten die beiden Aston-Martin-Piloten im Qualifying jeweils die letzten Plätze, mit großem Abstand zur Konkurrenz: Der schnellste Aston Martin war im Q1 in Barcelona eine ganze Sekunde langsamer als der langsamste Cadillac.

Das veranlasste Alonso in der anschließenden Medienrunde zu der Aussage, dass der britische Rennstall derzeit nicht nur über die schwächste Antriebseinheit, sondern auch über das schwächste Chassis im Starterfeld verfüge. Beide Fahrer setzen ihre Hoffnungen auf das Update-Paket, das vor dem Großen Preis von Belgien erwartet wird.

Die größten Probleme betreffen jedoch weiterhin die Antriebseinheit und das Getriebe. "Der Start in die Saison 2026 war für uns sehr herausfordernd. Die aktuelle Position ist nicht das, was wir anstreben", gibt Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation (HRC), in einer speziellen Videobotschaft zu.

Honda erinnert sich an die Formel-1-Saison 2015

"Doch in schwierigen Zeiten verlassen wir uns auf den Kampfgeist, der Teil der DNA von Honda und HRC ist. Auch 2015 hatten wir einen harten Start, aber wir wurden stärker, indem wir niemals aufgegeben haben." Watanabe bezieht sich damit auf das erste Jahr von Honda in der Hybrid-Ära, das sich bei McLaren als schmerzhaftes Kapitel entpuppte.

In Barcelona haben sich die Verantwortlichen von Aston Martin und Honda getroffen Foto: LAT Images

Die Partnerschaft mit dem Team aus Woking stand jedoch nie unter einem guten Stern. Ab 2018 wechselte Honda zu Red Bull, zunächst in Zusammenarbeit mit dem Schwesterteam Toro Rosso, ein Jahr später dann auch mit dem A-Team. Die Folge waren mehrere Weltmeistertitel mit Max Verstappen ab 2021.

Nun hofft Honda auf eine ähnliche Wende, mit dem entscheidenden Unterschied, dass diesmal kein Partnerwechsel angestrebt wird. Stattdessen setzt der Hersteller darauf, das ambitionierte Projekt mit Aston Martin langfristig zum Erfolg zu führen. "Unsere Beziehung zu Aston Martin wird jeden Tag stärker", betont Watanabe.

Erstes Treffen vor Ort als wichtiger Meilenstein?

Ein weiterer Schritt wurde laut dem HRC-Präsidenten in Barcelona vollzogen. Der Japaner war persönlich vor Ort, um die aktuellen Probleme zu erörtern und am Donnerstag mit Teammitgliedern zu sprechen. "Beim jüngsten Spanien-Grand-Prix hatten wir ein Team-Treffen, das uns eine großartige Gelegenheit bot, offen zu kommunizieren und unser Vertrauen zu stärken."

"Ich habe es zudem sehr genossen, direkt mit vielen Teammitgliedern zu sprechen", bestätigt Watanabe. Wie Motorsport.com, eine Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, erfahren hat, fand dieses Treffen in der Hospitality des Teams statt und hatte einen informellen Charakter.

Es war das erste "Team-Treffen", das in diesem Jahr an der Strecke stattgefunden hat. Aston Martin und Honda planen, ähnliche Zusammenkünfte im weiteren Saisonverlauf häufiger abzuhalten, vor allem, um alle Beteiligten enger zusammenzubringen und den direkten Austausch mit den Mitarbeitern vor Ort zu fördern.

Doch die Liste der Baustellen bleibt lang. Aston-Martin-Botschafter Pedro de la Rosa räumte bereits in Monaco ein, dass vorerst kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen sei, wenngleich die heftigen Vibrationen, die beim Saisonauftakt noch aufgetreten waren, mittlerweile behoben wurden.

Aston Martin steht weiter vor großen Herausforderungen

Honda konnte sich deshalb inzwischen stärker auf die Fahrbarkeit konzentrieren, die Alonso und Stroll in den vergangenen Monaten ebenfalls Probleme bereitet hatte. Obwohl in diesem Bereich Fortschritte erzielt wurden, fehlt dem Hersteller aus Sakura weiterhin eine beträchtliche Menge an reiner Leistung, insbesondere aufseiten des Verbrennungsmotors.

Dank ADUO (So funktioniert das "Aufholsystem") besteht die Chance, einen Teil des Rückstands aufzuholen, auch wenn Watanabe einräumt, dass dies ein langfristiger Kampf wird. Hinzu kommt, dass das Getriebe, insbesondere das Gefühl beim Herunterschalten, weiterhin Sorgen bereitet und das Chassis laut Alonso drastische Verbesserungen benötigt.

Es wird deutlich: Die Herausforderungen bleiben vielschichtig. "Aber wir werden niemals aufgeben, egal was passiert", versichert Watanabe. "Wir verstehen, dass die bisherigen Ergebnisse frustrierend waren, und teilen dieses Gefühl. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass sich unsere harte Arbeit auszahlen wird, und werden weiter voranschreiten."