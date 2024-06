Barcelona: Warum eine Einstoppstrategie diesmal unwahrscheinlich ist

Mögliche Regenschauer vor dem Rennen, ein starker Unterbietungswettbewerb und ein weicher Reifen, der schnell, aber auch verschleißempfindlich ist, haben beim Grand Prix von Spanien 2024 die Tür für einige strategische Varianten geöffnet.

Anstatt dass die Strecke mit hohem Verschleiß die Teams und Fahrer dazu zwingt, konservativ mit einem langweiligen Einstopprennen zu fahren, könnte das, was in Barcelona passiert, viel Action auslösen - und sogar einige aggressive Dreistopptaktiken.

Das liegt daran, dass das Rundenzeitdelta zwischen den drei Gummimischungen, die der Formel-1-Reifenlieferant Pirelli nach Spanien mitgebracht hat, bedeutet, dass der bevorzugte Rennreifen tatsächlich der Soft ist - obwohl er als effektiver Qualifikationsreifen gilt.

Der harte Reifen, der C1-Compound, wurde als bevorzugte Option gestrichen, da er nicht ausreichend Speed bietet. Stattdessen ist der weiche Reifen (C3) in Bezug auf die Rundenzeit viel besser - bis zu 1,2 Sekunden pro Runde schneller als der mittlere und etwa 1,8 Sekunden schneller als der harte Reifen.

Pirelli-Chefingenieur Simone Berra sagt: "Der C1 ist thermisch belastbarer, aber im Vergleich zu C2 und C3 recht langsam. Also wird der C1 nicht wirklich verwendet. Wir sehen keinen Vorteil in der Verwendung des C1."

"Wir wissen, dass der C3 ein Reifen für eine Runde ist ist, aber er bietet im Vergleich zum C2 viel mehr Grip. Und das bedeutet, dass er bei längeren Stints, während er abbaut, schneller ist als der C2 - auch wenn er mit der Zeit langsamer wird."

Undercut könnte das Rennen entscheiden

Die Eigenschaften, die die Teams wahrscheinlich dazu veranlassen werden, die Reifen mit der höchsten Abnutzung zu verwenden, werden an einem Nachmittag, an dem das Reifenmanagement von entscheidender Bedeutung sein wird, zum Tragen kommen. Aber die Ausnutzung des Undercut könnte der Schlüssel zum Erfolg sein.

Da die schnellste Strategie auf dem Papier nach Soft-Medium-Soft aussieht, glaubt Pirelli-Sportchef Mario Isola, dass ein Einstopprennen nicht in Frage kommt, da der Soft trotz seiner Einschränkungen einen großen Vorteil bietet.

"Der Vorteil, den man in Bezug auf den Speed hat, ist eindeutig das, was die Teams dazu bringt, zu Beginn des Rennens die weichen Reifen zu wählen", vermutet er. "Es scheint vielleicht ein bisschen seltsam, denn mit einem schweren Auto mit vollem Tank erhöht sich natürlich der Verschleiß. Aber bei einer Medium-Hard-Strategie ist der Verschleiß so hoch, dass es nicht praktikabel ist. Im Grunde verliert man viel Zeit."

"Hier ist es auch möglich zu überholen, sodass es keinen Grund gibt, das Tempo so zu drosseln, um einen Boxenstopp zu versuchen. Es ist auch wahr, dass, wenn der Verschleiß des weichen Reifens höher ist als erwartet, ein Dreistopprennen möglich ist. In Bezug auf die Zeit ist ein Dreistopprennen näher an einem Zweistopprennen als an einem Einstopprennen. Wenn man also die Wahl hat, ist es wahrscheinlich zwischen zwei und drei, nicht zwischen eins und zwei."

Möglicher Regen spricht gegen eine Einstoppstrategie

Die Möglichkeit, dass Teams sich einen Vorsprung verschaffen und einen aggressiven Dreistopprennen fahren, könnte sich erhöhen, wenn der bisher an diesem Wochenende verlegte Gummi durch die vor dem Start erwarteten Regenschauer weggespült wird.

Isola: "Wenn es regnet und die Strecke grün ist, beschleunigt sich der Verschleiß mit Sicherheit. Die Autos werden mehr rutschen, und sie werden vor allem die linke Vorderachse auf der Außenschulter stark abnutzen. Sie müssen bei einer grünen Strecke darauf achten, und ich kann mir vorstellen, dass dieser Effekt beschleunigt wird."

All diese Faktoren tragen dazu bei, dass das Timing der Boxenstopps entscheidend ist, da die Fahrer versuchen werden, den Unterbietungseffekt auszunutzen und jeden Reifenleistungsvorteil zu nutzen, um an Rivalen vorbeizukommen, die abgenutzte Reifen haben.

Isola fügt hinzu: "Der Undercut ist sehr wirkungsvoll, weil der Verschleiß ziemlich hoch ist, sodass jemand versuchen könnte, ihn zu nutzen, weil es möglich ist, zu überholen. Mit einem frischen Reifen kann man versuchen, etwas anderes zu machen als die anderen. Es ist auch wahr, dass, wenn jemand früher anhält, wir wissen, dass alle anderen nur die Strategie kopieren."

Für den Circuit de Barcelona-Catalunya, der in der Vergangenheit als nahezu überholunmöglich galt, werden dieses Mal intensive Action und Überholmanöver erwartet. Mercedes-Pilot George Russell sagt etwa: "Ich glaube nicht, dass es so schwierig sein wird, zu überholen, weil die Reifen hier stark abbauen."

"Man muss nur zwei oder drei Runden abweichen, und schon hat man durch die Reifen einen Vorsprung von vier Zehntelsekunden auf den Fahrer, gegen den man kämpft. Letztendlich wird der schnellste Fahrer in neun von zehn Fällen das Rennen gewinnen. Es ist nicht wie in Singapur oder Monaco, wo man die Führung verteidigen kann, egal wie langsam man ist", sagt er.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.