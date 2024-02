Barcelona zuversichtlich: Strecke auch nach 2026 im Formel-1-Kalender?

Barcelona ist zuversichtlich, dass man auch über 2026 hinaus Teil des Formel-1-Kalenders sein kann, auch wenn in der vergangenen Woche ein Stadtrennen von Madrid über einen Zeitraum von zehn Jahren bestätigt wurde. Das Rennen in der Hauptstadt, das einen Vertrag von 2026 bis 2035 besitzt, ist das zweite auf spanischem Boden und macht Barcelona den Platz streitig.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hatte jedoch gleich betont, dass Madrid nicht das Aus für Barcelona bedeuten muss und dass es weiterhin Gespräche über eine gemeinsame Zukunft gebe.

Die Rennstrecke in Montmelo ist seit 1991 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und hat in den vergangenen zwei Jahren intensive Modernisierungsmaßnahmen an seinem Kurs vorgenommen. Zwar musste man für den Wegfall der ungeliebten Schikane nicht umbauen, dafür wurde Kurve 10 komplett runderneuert.

Zudem besitzt die Strecke nach Abschluss der Arbeiten in der ersten Jahreshälfte ein neues Boxengebäude, einen neuen Kontrollturm, neue Paddock-Club-Plätze sowie einen imposanten Übergang über die Gegengerade, der den Paddock mit dem Tribünenbereich verbindet und unter anderem einen großen Hospitality-Bereich beinhalten soll.

Dabei sollen auch öffentliche Gelder in Höhe von 50 Millionen Euro in die Hand genommen werden, wie Streckenchef Oriol Sagrera informiert.

Die Frage ist nur, ob das reicht, um die Formel 1 auch über 2026 hinaus anlocken zu können. Die Organisatoren sind aber zuversichtlich, dass der Vertrag erneuert werden kann - auch weil man überzeugt ist, eine der besten Grand-Prix-Anlagen der Welt zu besitzen. Neben der Formel 1 fährt unter anderem auch die MotoGP in Barcelona.

Es heißt, im letzten Jahr des aktuellen Vertrages könnte der Grand Prix neben Madrid einen neuen Namen bekommen. Ob es aber der Große Preis von Europa, der Große Preis von Katalonien oder der Große Preis von Barcelona sein wird, ist noch nicht bekannt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.