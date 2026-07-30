Batterie leergesaugt: Blaue Flaggen für Haas "der absolute Killer"

Wie problematisch Überrundungen für den Führenden sein können, hat sich bei Oscar Piastri am Wochenende in Budapest gezeigt, als er mit Carlos Sainz aneinandergeraten war. In der Regel sind Überrundungen aber vor allem für die Nachzügler das Problem - und das nicht nur bei einem Systemausfall der blauen Flaggen wie am Hungaroring.

Denn durch das Vorbeilassen verliert ein Fahrer eine Menge Zeit und muss im Zweifel auch den Kampf mit einem Gegner vorerst aufgeben. Unter dem neuen Reglement haben sich aber noch einmal ganz andere Schwierigkeiten aufgetan, die noch weitere wertvolle Zeit kosten, wie sich am Beispiel von Haas zeigt.

"Für uns sind blaue Flaggen ein absoluter Killer", sagt Esteban Ocon. Das Problem: "Wenn wir auf irgendeiner Geraden das Gas auf 60 bis 70 Prozent zurücknehmen, kann man zusehen, wie die Batterie einfach so in den Keller geht. Dann sind wir bei null."

Denn das Auto ruft die gesamte elektrische Leistung ab, während der Motor aber nicht anschiebt, weil der Fahrer vom Gas geht. "Wenn man das auf der falschen Geraden macht, ist das absolut tödlich", meint der Franzose. "Man verliert zwei Sekunden Zeit, bis sich das Auto in der nächsten Runde wieder auflädt."

Das ist allerdings keine Eigenheit des Autos, sondern eine Folge des Reglements, wie sein Teamkollege Oliver Bearman sagt: "Wir verstehen, warum es passiert", betont er.

Denn: "Wenn man vom Gas geht und wieder Vollgas gibt, ist die erneute Leistungsabgabe normal. Aber es kommt recht selten vor, dass man auf der Geraden vom Gas geht und wieder aufs Gas steigt", meint der Brite, "es sei denn, man wird überrundet, was bei uns recht häufig vorkommt."

Der Fahrer kann dagegen nichts machen. Die einzige Möglichkeit wäre, die Spitzenleute an einer geeigneteren Stelle passieren zu lassen. Laut Ocon wäre das am Ende einer Geraden. "Aber wenn der andere direkt hinter dir ist, blockierst du ihn ein wenig", meint er. Außerdem könne man ja nicht immer planen, wo ein schnelleres Auto auf einen trifft.

Man kann den Zeitpunkt vielleicht ein wenig hinauszögern. "Aber ist das gut genug für die FIA?", fragt er. "Das weiß man nie, und es kann dann schon an der Grenze sein."

Für die Spitze des Feldes wäre es immer am angenehmsten, wenn der andere einfach auf der Gerade Platz macht. "Aber das ist der Punkt, an dem der Motor Leistung abgibt, und das kommt uns sehr teuer zu stehen", so Ocon. "Es gibt also keinerlei Flexibilität. Das ist das Problem."

Und anders als viele meinen, geht es für die Überrundeten nicht immer nur um die goldene Ananas. Zuletzt in Ungarn lag auch der Achtplatzierte eine Runde zurück. "Auch wenn wir manchmal überrundet werden, kämpfen wir immer noch um Punkte", sagt Bearman. "Alles, was also deiner Rundenzeit hilft, ist von Vorteil."