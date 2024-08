Baustelle statt Rennstrecke: Boxengebäude in Ungarn plattgemacht

Dort, wo vor wenigen Wochen noch die Fahrer und Teams untergebracht waren und sich auf den Großen Preis von Ungarn vorbereitet haben, klafft jetzt eine riesige Lücke. Nur knapp einen Monat nach dem Gastspiel der Formel 1 gleicht der Hungaroring einer Großbaustelle.

Denn mittlerweile sind zahlreiche Bagger angerückt und haben das komplette Boxengebäude dem Erdboden gleichgemacht. In Mogyorod nahe Budapest finden derzeit umfassende Modernisierungsmaßnahmen an der Rennstrecke statt, sodass an Fahrbetrieb aktuell nicht zu denken ist.

Die Maßnahmen waren in Ungarn auch nötig, denn die Anlagen gehörten zu den ältesten im Formel-1-Kalender und schienen aus der Zeit gefallen. Da die Formel 1 aber langfristig in Ungarn bleiben möchte und erst kürzlich den Vertrag um mehrere Jahre verlängert hat, hat man nun mit dem Umbau begonnen.

"Wir haben euch ja gesagt, dass es passieren wird", heißt es auf dem offiziellen X-Account der Rennstrecke dazu. "Weniger als einen Monat nach dem Ungarn-Grand-Prix, und die nächste Phase der Umbaumaßnahmen passiert in Formel-1-Geschwindigkeit."

Dazu werden aktuelle Bilder gezeigt, die deutlich darlegen, dass von der gesamten Boxenanlage nicht mehr viel übrig ist. Zu sehen ist auch, dass die Start- und Zielgerade komplett aufgerissen ist und dass auch die Tribünen gegenüber der Boxengasse teilweise abgerissen wurden - mit weiteren Bauarbeiten im Bereich dahinter.

"Wir renovieren unter anderem das große Boxengebäude, die Haupttribüne und die Zuschauerbereiche", hatte Streckenchef Zsolt Gyulay im Juli angekündigt. Mit den Umbauten will der Hungaroring ein "Austragungsort von Weltrang" sein und die "hohen Standards" erfüllen, "die man von einem Formel-1-Rennwochenende erwartet", so Gyulay weiter.

Schon vor dem Grand Prix hatte es eine erste Bauphase gegeben, in der einige Modernisierungsmaßnahmen getätigt wurden. Nach der Unterbrechung für die Formel 1 geht es nun im Eiltempo in die nächste Phase.

Wenn die Formel 1 im kommenden Sommer wieder in Ungarn aufschlagen wird, dann dürften die Teams die Anlage kaum wiedererkennen. Die Strecke selbst dürfte abgesehen von einer Neuasphaltierung aber bleiben, wie sie ist.

Komplett abgeschlossen werden sollen die Arbeiten aber erst 2026.

Der Hungaroring hatte seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag im Juli um fünf Jahre verlängert. Damit steht die Rennstrecke, die seit 1986 im Kalender ist, noch bis mindestens 2032 in eben jenem.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hatte die Umbaumaßnahmen dabei als "weiteren wichtigen Schritt" bezeichnet.