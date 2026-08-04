Bearman über Hamilton-Form: Ferrari-Traum rückt in weite Ferne

Oliver Bearman räumt ein, dass Lewis Hamiltons Aufschwung bei Ferrari seine Chancen auf ein zukünftiges Cockpit bei der Scuderia zunächst schmälert. Gleichzeitig betont der Haas-Pilot jedoch, dass er keinen Grund zur Eile sieht und seinem langfristigen Ziel treu bleibt.

Bearman hatte sich mit seinem überzeugenden Debüt für Ferrari beim Großen Preis von Saudi-Arabien 2024, als er den erkrankten Carlos Sainz vertrat, nachhaltig empfohlen. Anschließend erhielt der Brite für 2025 ein Stammcockpit bei Haas und machte mit einer starken Rookie-Saison auf sich aufmerksam. Dazu gehörte unter anderem ein vierter Platz beim Grand Prix von Mexiko.

Weil Hamilton bei Ferrari zunächst Schwierigkeiten hatte, wurde Bearman früh als möglicher Kandidat für ein künftiges Cockpit in Maranello gehandelt. Doch inzwischen hat sich die Situation verändert. Hamilton feierte 2026 in Barcelona seinen ersten Grand-Prix-Sieg für Ferrari und liegt aktuell auf Rang zwei der Fahrerwertung.

Bearman freut sich über Hamiltons Erfolg

Im Podcast "F1 Beyond The Grid" erklärt Bearman, dass er Hamiltons Erfolg trotz der Auswirkungen auf seine eigenen Perspektiven positiv sieht.

"Als Formel-1-Fan und auch als Lewis-Fan ist es ziemlich cool zu sehen, wie er auf diesem Niveau performt", sagt Bearman. "Ihn in Barcelona ganz oben auf dem Podium zu sehen, war ein ganz besonderer Moment für den britischen Motorsport. Es standen drei Briten auf dem Podium, mit dem besten Fahrer, den wir je gesehen haben, auf Platz eins. Das ist etwas ganz Besonderes."

Gleichzeitig macht der 21-Jährige keinen Hehl daraus, dass Hamiltons Formanstieg seine eigenen Ferrari-Aussichten erschwert. "Natürlich ist das mit Blick auf meine Zukunft nicht ideal", räumt Bearman ein. "Aber ich bin noch jung. Ich bin erst 21 Jahre alt. Ich habe es nicht eilig, und für mich ist es nichts Schlechtes, auf absehbare Zeit bei Haas zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Team noch viel zu lernen gibt. Es gibt noch viel zu erreichen."

Ferrari bleibt das große Karriereziel

Bearman präsentiert sich bei Haas bislang konstant stark und konnte seinen erfahrenen Teamkollegen Esteban Ocon sowohl in der Saison 2025 als auch in der ersten Hälfte des Jahres 2026 regelmäßig hinter sich lassen.

Dennoch stellt der Brite klar, dass sein langfristiges Ziel unverändert bleibt: "Mein Ziel ist es weiterhin, eines Tages Ferrari-Fahrer zu sein", erklärt Bearman. "Natürlich möchte ich nicht drei, vier oder fünf Jahre warten, bis vielleicht irgendwann ein Platz frei wird, denn dafür gibt es keine Garantien. Man kann seine besten Jahre vergeuden."

Gleichzeitig betont er, dass für ihn letztlich die Chance zählt, um Titel kämpfen zu können, unabhängig davon, bei welchem Team sich diese Möglichkeit ergibt. Damit macht Bearman deutlich, dass Ferrari zwar sein Wunschziel bleibt, er seine Karriereplanung aber nicht ausschließlich von einem möglichen Cockpit in Maranello abhängig machen will.