Formel 1
Melbourne
DTM
Formel 1
Melbourne
Formel 1
Formel 1
Melbourne
Formel 1
Melbourne
Formel 1
Melbourne
Formel 1
Melbourne
Rennbericht
Formel 1 Melbourne

Bei Fahrt in die Startaufstellung: Oscar Piastri crasht!

McLaren-Fahrer Oscar Piastri ist beim Formel-1-Auftakt 2026 in Australien beim Rausfahren aus der Box verunfallt und verpasst das Rennen

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Bearbeitet:
Bei Fahrt in die Startaufstellung: Oscar Piastri crasht!

Das Unfallauto von Oscar Piastri wird abtransportiert

Foto: LAT Images

Der erste Ausfall in der Formel-1-Saison 2026 ereignete sich noch vor dem ersten Rennen: Oscar Piastri ist beim Grand Prix von Australien in Melbourne (das Rennen hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) bereits auf der Fahrt in die Startaufstellung verunfallt und verpasst somit den Rennstart.

Die Szene ereignete sich ausgangs Kurve 4: Piastri beschleunigte aus der Linkskurve heraus, verlor die Kontrolle über seinen McLaren MCL40, drehte sich weg und schlug links in die Banden ein. Sein Fahrzeug wurde beschädigt, an ein Weiterfahren war nicht zu denken. Piastri selbst blieb bei seinem Unfall unverletzt und entstieg dem Auto aus eigener Kraft.

Wie McLaren den Unfall bewertet

Piastris McLaren-Teamkollege Lando Norris erkundigte sich umgehend, was vorgefallen war. Er fragte per Funk: "Ist was passiert oder ist was kaputtgegangen?" Das Team antwortete: "Oscar hat es auf dem Randstein bei Kurve 4 beim Schalten verloren."

Später sagte Norris im Gespräch mit Sky: "Es liegt an den neuen Regeln beim Getriebe. Das Hochschalten ist scheiße. Daher: nicht sein Fehler."

McLaren-Boss Zak Brown erklärte ebenfalls bei Sky: "Bisher haben wir nichts in den Daten gesehen. Oscar hat am Funk nichts gesagt. Wir schauen uns das nach dem Rennen an. Aber es ist definitiv enttäuschend für Oscar bei seinem Heimrennen. Ich bin mir sicher: Das wird ihn eine Weile beschäftigen. Aber Rennfahrer wissen, wie sie sich rasch von so etwas erholen. Er wird zurückschlagen."

Während des Rennens äußerte sich Piastri bei Sky und schilderte den Unfallhergang so: "Ich glaube, es war eine Kombination aus mehreren Dingen. Offensichtlich kalte Reifen, und ich habe den Randstein am Kurvenausgang erwischt - das geht auf meine Kappe. Aber ich hatte auch mehr Leistung als erwartet. Schon vorher sind ein paar merkwürdige Dinge passiert. Natürlich war das ein enttäuschendes Ende."

Experten sagen: Darf nicht passieren!

Formel-1-Experte Ralf Schumacher sagte im Sky-Kommentar: "Er selbst weiß: So ein Blödsinn darf natürlich nicht passieren - bei so viel Erfahrung. 'Peinlich' ist vielleicht der richtige Ausdruck in diesem Moment."

Der frühere Formel-1-Fahrer Anthony Davidson sagte beim englischen Sky: "Ich schätze, es lag an einer Kombination aus normaler Leistung, kalten Reifen und dem Rausfahren aus der Box. Er ist zögerlich auf dem Gas und das Hochschalten hat das Auto dann in einen Dreher gezwungen. Ich halte es für eine Mischung aus technischem und fahrerischem Fehler."

Nur 21 Autos in der Startaufstellung

Damit stehen beim Formel-1-Auftakt 2026 in Australien nur 21 Autos in der Startaufstellung beziehungsweise in der Boxengasse. Carlos Sainz (Williams) und Lance Stroll (Aston Martin) haben trotz verpasster Qualifikation die Startfreigabe für das erste Saisonrennen erhalten. (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen live verfolgen bei Sky!)

Der Grand Prix von Australien in Melbourne markiert das Formel-1-Debüt von Audi und Cadillac. Mit Arvid Lindblad ist 2026 nur ein Rookie dabei.

