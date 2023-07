Bei Sprintrennen 2024: Formel 1 will Fahrer mit "Grand Slam" würdigen

Wenn ein Fahrer an einem Sprintwochenende dominiert, dann soll das auch gewürdigt werden. Das wünscht sich zumindest Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Ihm schwebt "etwas nach dem Konzept des Grand Slam" vor.

Im Gespräch mit 'Motorsport.com' Italien erklärt Domenicali, er wolle der Formel-1-Kommission bei der anstehenden Sitzung am Rande des Belgien-Grand-Prix Ende Juli einen entsprechenden Vorschlag machen.

Sein Ansatz: "Wenn ein Fahrer an einem [Sprint-] Wochenende beide Polepositions erreicht und auch beide Rennen gewinnt, dann sollte er dafür besonders ausgezeichnet werden. Mit etwas, das die sportliche Leistung würdigt."

Grand Slam? Die Formel-1-Statistik kennt das schon ...

Unter dem aktuellen Sprintformat der Saison 2023 wäre bisher nur Max Verstappen in den Genuss dieser speziellen Ehrung gekommen: Er hat beim Österreich-Grand-Prix alle relevanten Einheiten für sich entschieden und hätte damit die Voraussetzungen für Domenicalis "Grand Slam" erfüllt.

Die Bezeichnung ist übrigens irreführend: In der Formel-1-Statistik steht sie eigentlich für Poleposition, Sieg, schnellste Rennrunde und alle Führungsrunden durch einen Fahrer an einem Wochenende. Mit acht dieser "Grand Slams" ist der zweimalige Weltmeister Jim Clark der Rekordhalter vor Lewis Hamilton (6) sowie Alberto Ascari (5) und Michael Schumacher (5). Verstappen kommt auf drei "Grand Slams".

Ob der Vorschlag von Domenicali unter der gleichen Bezeichnung umgesetzt wird und, wenn ja, wie genau die Umsetzung davon aussieht, das ist noch unklar. Denkbar wäre zum Beispiel ein zusätzlicher Sachpreis oder Pokal. Dass Bonuspunkte ausgeschüttet werden, gilt indes als unwahrscheinlich.

Domenicali will an sechs Sprints festhalten

Neu ist der Ansatz einer zusätzlichen Ehrung nicht: Schon 2022 hatte die Formel 1 die Siegerehrung nach einem Grand Prix um eine weitere Auszeichnung erweitert. Seit dem Finalrennen in Abu Dhabi erhält jeder Grand-Prix-Sieger zusätzlich zum Siegerpokal eine Medaille, die in seinem persönlichen Besitz verbleibt - anders als der Siegerpokal, den ein Fahrer häufig vertragsbedingt an sein Team abtreten muss.

Sehen wir künftig also noch mehr besondere Ehrungen? Möglich ist das, 2024 an bis zu sechs Wochenenden mit Sprintformat. Laut Domenicali wird sich die Anzahl der Sprintrennen im Vergleich zur laufenden Saison nämlich nicht erhöhen. Die jeweiligen Austragungsorte wolle er "im September" verkünden.

Weitere Änderungen am Sprintformat für 2024?

Bis dahin gilt es für Domenicali und Co. noch, diverse Feinjustierungen am Sprintformat vorzunehmen. Zuletzt hatte sich zum Beispiel Fernando Alonso über die Reifenzuordnung unter diesem Format beklagt. Kritik wurde auch schon am Parc-ferme-Vorgehen und am Wochenendablauf insgesamt laut.

Letzterer könnte für 2024 erneut verändert werden: Im Raum steht ein Vorschlag mit dem Sprint-Shootout am Freitag, dem Sprintrennen am Samstagvormittag, dem Qualifying am Samstagnachmittag und dem Grand Prix am Sonntag.

Die Formel 1 schreckt jedenfalls nicht vor weiteren Anpassungen zurück und baut auf das Verständnis ihrer Fans. Man habe die potenziellen Auswirkungen "analysiert", sagt Domenicali. Ein "Risiko" sehe er "mehr bei den loyalen Zuschauern, die ihre eigenen Gewohnheiten haben". Die "neuen Fans" der Formel 1 stünden Änderungen aber "weitaus offener gegenüber".

Doch Domenicali betont: "Es gibt bisher keine großen Neuigkeiten. Wir wollen die sechs Wochenenden mit Sprintrennen stabilisieren und Rücksicht nehmen auf die langjährigen Formel-1-Fans."

Weitere Co-Autoren: Roberto Chinchero. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.