Bekanntgabe in Monza: AlphaTauri macht 2022 mit Gasly & Tsunoda weiter

Red Bulls zweites Team AlphaTauri wird aller Voraussicht nach auch in der Formel 1 2022 mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda an den Start gehen. Zwar wurde Tsunoda offenbar noch nicht über die Entscheidung informiert, doch laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' will das Team aus Faenza seine zukünftige Fahrerpaarung beim Heim-Grand-Prix in Monza in einer Woche offiziell bekannt geben.

Tsunoda selbst schätzt seine Chancen "50:50" ein, wie er sagt: "Es war ein Auf und Ab, keine konstante Saison", analysiert er selbstkritisch. "Das muss ich aber erreichen: Ich muss konstanter werden. Daran muss ich Schritt für Schritt arbeiten. Manchmal waren meine Leistungen wirklich gut. Aber manchmal halt auch sehr inkonstant. Wir werden sehen."

Für ihn spricht, dass sich Motorenhersteller Honda über einen Japaner im Cockpit freut. Honda zieht sich zwar Ende 2021 aus der Formel 1 zurück; für Red Bull ist das Wohlwollen des scheidenden Partners aber beim Aufbau der eigenen Powertrain-Division wichtig.

Außerdem käme die Formel 1 2022 für alle anderen Red-Bull-Junioren zu früh. Am weitesten ist wahrscheinlich Liam Lawson, der aktuell in der DTM an den Start geht und dort Gesamtfünfter ist. Doch bei Red Bull ist man davon überzeugt, dass Tsunoda ein ungeschliffener Rohdiamant ist, an dem man in Zukunft noch viel Freude haben wird.

Auch wenn Tsunoda selbst unsicher ist, ob er in Monza für 2022 bestätigt wird - selbst sein Teamchef Franz Tost deutet im Interview mit 'Sky' an: "Die [Chancen] stehen schon recht gut." Er ergänzt augenzwinkernd: "Im Endeffekt entscheidet das immer der Fahrer selber. Wenn er ein gutes Verhältnis zum rechten Pedal hat, dann bleibt er im Team. Sonst nicht."

Tsunodas Teamkollege Gasly, der insgeheim auf eine Beförderung ins A-Team gehofft hatte, scheint bereits darüber im Klaren zu sein, dass es für ihn bei AlphaTauri weitergeht: "Es ist zwar noch nichts offiziell", sagt er, "aber ja, ich meine, das sieht ziemlich eindeutig aus. Ich schätze, dass wir diesbezüglich in den nächsten Wochen Neuigkeiten bekommen werden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.