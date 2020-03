Bernie Ecclestone: Wen er zum besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten kürt

An der Frage, wer der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist, scheiden sich normalerweise die Geister. Dennoch hat jeder Experte oder Fan eine ganz eigene Antwort drauf. So auch Bernie Ecclestone. Dem Ex-Formel-1-Boss kommt mit Blick auf die letzten 70 Jahren Rennsport nur ein Name in den Sinn.

"Alain Prost", legt sich der 89-Jährige im Gespräch mit der 'Daily Mail' fest und liefert die Begründung für seine Wahl gleich hinterher: "Er hat nie viel Unterstützung vom Team bekommen. Auch die Boxenmauer hat ihm nicht viel geholfen. Die Lichter gingen aus und er war auf sich allein gestellt."

"Er musste sich allein um die Reifen kümmern, auch um die Bremsen, und er war verdammt schnell. Er hätte fast zwei weitere Meisterschaften gewonnen. Dann wären es sechs gewesen. Aber die Zahlen sind unerheblich", analysiert Ecclestone das Alleinstellungsmerkmal von Prost im Vergleich zu anderen Champions.

Viermal sicherte sich Prost in seiner 13-jährigen Formel-1-Karriere den Weltmeistertitel. Bei 119 Grand-Prix-Starts gewann er 51 Siege und stand 33 Mal auf der Pole-Position. Legendär ist seine Dauerrivalität mit Ayrton Senna Ende der 80er-Jahre, die die beiden zuweilen nicht nur auf der Rennstrecke austrugen.

Alain Prost ist viermaliger Weltmeister und für Eccelstone der Beste aller Zeiten Foto: Motorsport Images

Und was ist mit Lewis Hamilton? Er schickt sich 2020 immerhin an, Michael Schumachers Rekord von sieben Titeln einzustellen. "Lewis ist sehr gut", sagt Ecclestone. "Top 4 oder 5, aber es ist schwer zu sagen, der eine ist besser als der andere. Lewis hat die beste Ausrüstung und das beste Team. Das Beste von allem."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.