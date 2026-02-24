Besondere Ehre in Melbourne für Hannah Schmitz und Laura Müller

Der Große Preis von Australien benennt Kurve 6 des Albert Park Circuit nach Esteban Ocons Renningenieurin Laura Müller und Red Bulls Strategiechefin Hannah Schmitz. Im Rahmen der Initiative "In Her Corner", einer Partnerschaft zwischen Engineers Australia und der Australian Grand Prix Corporation, erfolgt diese Ehrung anlässlich des Internationalen Frauentags.

Schmitz begann 2009 bei Red Bull als Modellierungs- und Strategieingenieurin. 2011 übernahm sie die Position der leitenden Strategieingenieurin, bevor sie 2021 zur Chefingenieurin für Strategie befördert wurde.

Die 40-Jährige ist eine von nur elf Frauen, die bereits auf dem Formel-1-Podium standen, um die Trophäe für den siegreichen Konstrukteur entgegenzunehmen.

"Ich liebe meinen Job, und wenn man das Privileg hat, sich den Beruf aussuchen zu können, dann sollte man sicherstellen, dass es der richtige für einen ist", sagt Schmitz und verrät: "Ich war schon immer neugierig, wie Dinge funktionieren, und habe Autos geliebt."

"In der Schule hatte ich großartige Unterstützung und Ermutigung von Lehrkräften, die mir die Welt des Ingenieurwesens eröffneten. Sie waren meine Inspiration", so Schmitz, die betont: "Für mich war es eine absolute Ehre, das Team auf dem Podium zu vertreten."

"In Katar in der vergangenen Saison war es unglaublich, im Kampf um die Fahrer-Weltmeisterschaft dabei zu sein. Zu sehen, wie alle als Team zusammengearbeitet haben, war etwas ganz Besonderes."

Laura Müller ist seit 2025 Renningenieurin von Esteban Ocon Foto: LAT Images

Müller kam 2022 zu Haas in die Simulationsabteilung, bevor sie sich über verschiedene Unterstützungsfunktionen bei den Rennen hocharbeitete. 2024 fungierte sie als Performance-Ingenieurin, bevor sie 2025 Ocons Renningenieurin wurde.

Die deutsche Ingenieurin sagt: "Die Initiative 'In Her Corner' betont, wie wichtig es ist, dass man etwas erreichen kann, wenn man es sehen kann. Je mehr wir tun, um die Erfolge von Frauen im Ingenieurwesen ins Licht zu rücken, desto besser."

"Teil dieser Anerkennung zu sein, so früh in meiner Formel-1-Karriere, ist eine Ehre. Ich hoffe, es motiviert Mädchen und junge Erwachsene, eine Laufbahn in den MINT-Fächern anzustreben. Es ist wichtig, die bisherigen Erfolge von Frauen im Motorsport anzuerkennen, und ich freue mich, dies gemeinsam mit Hannah zu erleben", so Müller.