Besser als Hamilton und Co.? Fernando Alonso klärt kontroverse Aussage auf

"Nein, ich bin besser!" - Mit diesem Satz sorgte Fernando Alonso vor dem Saisonauftakt in Bahrain für Aufsehen. Gesagt hatte der zweimalige Weltmeister den in einem Videointerview mit der 'BBC', nachdem er gefragt wurde, ob er nach seiner Formel-1-Auszeit noch so gut wie zum Beispiel Lewis Hamilton oder Max Verstappen sei.

Ordentliches Selbstvertrauen oder Arroganz? Diese Frage stellt sich laut Alonso gar nicht, denn seine Aussage sei nur ein Missverständnis gewesen. "Ich dachte, die Frage wäre, ob ich so gut wie 2018 bin, als ich den Sport verlassen habe", klärt der Spanier auf. Eine nachvollziehbare Begründung, wenn man sich das Interview im Original anschaut.

"Do you think you are still as good as them?", möchte Reporter Ben Croucher von Alonso wissen. Wenn man statt "them" allerdings "then" versteht, dann verändert sich der Sinn der Frage komplett. Denn dann geht es nicht mehr darum, ob der fast 40-jährige Alonso so gut wie die anderen Fahrer ("them") ist.

Die Zielflagge sah er nach einem kuriosen Problem allerdings nicht. Eine Sandwich-Verpackung hatte sich im Bremsschacht seines Alpine verfangen und ihn so zur Aufgabe gezwungen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.