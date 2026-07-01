Beweissuche auf der Strecke: Macht Racing Bulls für Verstappen Platz?

Die Diskussionen um zwei Teams unter demselben Eigentümer in der Formel 1 - meistens angeheizt durch die beiden Red-Bull-Rennställe - wurden jüngst durch das offensichtliche Interesse von Mercedes und Toto Wolff an Anteilen des Alpine-Teams neu entfacht.

Obwohl dieses Interesse nie in einem konkreten Deal mündete, war genau das der Auslöser für McLaren-CEO Zak Brown, einen Brief an FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem zu schreiben. Darin legte er seine Bedenken bezüglich solcher Strukturen dar, da sie Spielraum für unsportliche Zusammenarbeit böten.

Die Sorgen betreffen kürzere Sperrzeiten für Personal, das zwischen Teams desselben Eigentümers wechselt, potenziellen Transfer von geistigem Eigentum - oder eben direkte Hilfeleistung auf der Rennstrecke.

Zurück ins Jahr 2024

Brown verwies auf Daniel Ricciardos schnellste Rennrunde beim Grand Prix von Singapur 2024. Der Australier, der für das Schwesterteam von Red Bull fuhr, kam kurz vor Schluss ohne ersichtlichen Grund an die Box und knöpfte Lando Norris, der Max Verstappen in der Weltmeisterschaft jagte, den Punkt für die schnellste Runde ab. Anfang des Jahres, beim Grand Prix von Miami, wies Racing Bulls seinen Fahrer Liam Lawson an, Verstappen vorbeizulassen, was ebenfalls für Diskussionen sorgte.

Das Thema, dass Red Bull zwei Teams besitzt, kommt und geht scheinbar wellenartig. Nach dem Grand Prix von Barcelona wurde es erneut an Laurent Mekies herangetragen - allerdings ohne offensichtlichen Grund, da das Rennen selbst keinerlei Anlass für Spekulationen bot.

"Schaut, wir unterstützen elf Teams, die unabhängig voneinander auf der Strecke fahren", entgegnete er. "Es gibt extrem präzise und detaillierte Vorschriften über den Personalwechsel und die Mindestdauer der Sperrzeiten zwischen den Teams. Wir halten nicht nur die FIA-Regeln ein, sondern erlegen uns selbst sogar noch längere Fristen auf, um sicherzustellen, dass wir gar nicht erst in diese Art von Diskussionen geraten."

Die Gegenargumente

Anschließend lud er die Medien ein, "einen Blick" darauf zu werfen, wie die Autos von Red Bull und Racing Bulls in diesem Jahr auf der Strecke gegeneinander gekämpft haben, um die Verdächtigungen aus der Welt zu schaffen.

"Seit Beginn des Jahres gab es sehr, sehr viele Beispiele", lächelte er, "weil unser Auto zu Saisonbeginn leider nicht besonders konkurrenzfähig war."

Arvid Lindblad startete seine Formel-1-Karriere mit einer ziemlich beeindruckenden ersten Runde in Australien, in der er sich trotz Startplatz neun kurzzeitig auf den dritten Rang vorschob. Zu diesem Vorstoß gehörte ein starkes Manöver außen herum in den schnellen Kurven 11 und 12 gegen Isack Hadjar.

Kämpfe zwischen den Teams

Lindblad machte dann beim Anbremsen auf Kurve 13 rigoros die Tür zu, als der Franzose versuchte, sich zu revanchieren. Hadjar kam nicht nur nicht vorbei, sondern die Bullen verloren jeweils eine Position, da Lewis Hamilton die Gelegenheit nutzte und beide überholte.

Hadjar zog dann auf der Start-Ziel-Geraden an Lindblad vorbei - nur damit dieser sich die Position auf der Gegengeraden direkt zurückholte. Die beiden waren gerade dabei, eines der ersten Beispiele für das zu liefern, was später als Jojo-Racing bezeichnet werden sollte. Der Franzose setzte sich schließlich durch - aber Lindblad zeigte wahrlich kaum Anzeichen von Kooperationsbereitschaft.

Der Rookie wurde dann von Verstappen eingeholt, der sich nach seinem verpatzten Start wieder nach vorne arbeitete. Der Niederländer verbrachte einige Runden hinter dem Anglo-Schweden, bevor eine virtuelle Safety-Car-Phase (VSC) durch das Ausscheiden von Hadjar ausgelöst wurde.

Verstappen nicht der direkte Gegner

Beide Fahrer kamen an die Box, wobei Racing Bulls die Gelegenheit "verstreichen" ließ, Lindblad mit einem langsamen Stopp aufzuhalten. Lindblad kam dennoch vor dem Niederländer aus der Boxengasse - wurde dann aber vom Team informiert, dass sein Rennen "gegen Bearman" laufe, der hinter Verstappen lag.

"Vergiss wegen Max nicht deine Reifen", funkte Lindblads Ingenieur Pierre Hamelin vor dem Re-start durch. Das ist jedoch kaum verdächtig, da Verstappen im Vergleich zu Lindblads harten Reifen, die bis ins Ziel geschont werden mussten, einen frischen Satz Mediums aufgezogen hatte.

Trotzdem blockte er Verstappens ersten Versuch nach dem Restart ab, war dann aber auf der Gegengeraden machtlos, um sich zu verteidigen - und sah den Red Bull am Horizont verschwinden.

Teilweise wurde es richtig eng

Hadjars Kontakt in der ersten Runde mit Kimi Antonelli im Shanghai-Sprint ließ ihn mit einem leicht beschädigten Auto auf Platz neun direkt vor Lawson zurückfallen. Der Racing-Bulls-Pilot schaffte es nicht nur, dicht dahinter zu bleiben, sondern überholte seinen ehemaligen Teamkollegen in Runde fünf, indem er den Franzosen in der Haarnadelkurve zur Verteidigung zwang und ihn am Kurvenausgang schnappte. Lawson fuhr als Siebter ins Ziel, während Hadjar weiter zurückfiel.

Im Hauptrennen war Lindblad an der Reihe, gegen das Schwesterauto zu kämpfen. Ein weiterer Start bescherte Verstappen erneut ein mühsames Loskommen, wodurch der Niederländer wieder mehrere Positionen verlor. Einige machte er recht schnell wieder gut, bevor er hinter dem Rookie feststeckte.

Er war kurz davor, vorbeizuziehen, als Lindblad den Bremspunkt in der Haarnadelkurve verpasste und sich dabei einen Bremsplatten einfing. Der Youngster verteidigte sich dennoch - und drängte Verstappen beim Anbremsen auf Kurve 1 erneut auf die Außenbahn.

Nur Millimeter voneinander entfernt

Der viermalige Champion versuchte, den Bremspunkt so weit wie möglich nach hinten zu verschieben, ging in Führung, verlor aber beim Einfahren in die schnelle Rechtskurve aufgrund von zu viel Überschuss das Heck und rutschte weit raus - was dem Racing-Bulls-Piloten erlaubte, sich die Position zurückzuholen.

Verstappen blieb bis zu seinem Boxenstopp am Ende der achten Runde hinter Lindblad, was ihn hinter den anderen Racing Bulls brachte - diesmal das Auto von Lawson.

Verstappen brauchte einige Runden, um vorbeizukommen. Nachdem er die Position verloren hatte, machte Lawson ihm das Leben zumindest ein wenig schwerer, indem er in Kurve 7 nebeneinander herfuhr - beide Autos trennten nur Millimeter.

Mekies hat viele Argumente

Später im Rennen überholte Hadjar Lindblad, aber wie schon in Australien musste der Red-Bull-Pilot hart dafür arbeiten. Der Racing-Bulls-Fahrer drängte seinen Kollegen in der Bremszone zur Haarnadelkurve fast aufs Gras.

Dem Red-Bull-Fahrer blieb kaum eine Wagenbreite Platz, um das Manöver durchzuziehen. Danach versuchte er fast 20 Runden lang, Lawson zu jagen, aber der Neuseeländer war schlichtweg schneller und ließ Hadjar nicht einmal an einen Angriff denken.

Sollte Mekies jemals gezwungen sein, Beweise zu sammeln, um zu demonstrieren, wie unkooperativ sich die Fahrer des zweiten Red-Bull-Teams auf der Strecke verhalten können, wird der Japan-Grand-Prix 2026 die dickste Akte in der Mappe seines Verteidigers bilden.

Scharfe Töne am Funk

Vier Autos aus dem Red-Bull-Besitz fuhren in Suzuka rund ein Dutzend Runden lang extrem dicht beieinander, wobei Lindblad die Gruppe kurzzeitig anführte. Während Verstappen erwartungsgemäß schnell einen Weg am Racing Bulls vorbei fand, musste Hadjar erneut hart arbeiten, um den Fahrer zu überholen, der sein Cockpit geerbt hatte.

Der erste ernsthafte Versuch folgte in Runde elf, als das Duo um Platz zehn kämpfte. Diesmal ließ Lindblad Hadjar in der Bremszone vor der Schikane nicht einmal eine Wagenbreite Platz - und wechselte danach noch einige Male die Linie, um das Schwesterauto die gesamte nächste Runde über abzuwehren.

"Was zur Hölle macht der da?", beschwerte sich Hadjar am Funk. "Er bewegt sich wie ein ..." Zwei Runden später verteidigte sich Lindblad an derselben Stelle noch aggressiver und drängte Hadjar fast auf den Rasen.

Das klingt nicht nach Zusammenarbeit

"Komm schon Mann, das kannst du verdammt noch mal nicht machen", schrie Hadjar am Funk, woraufhin sein Ingenieur mit einem entschlossenen "Wir melden ihn" antwortete. Er fügte allerdings nicht hinzu, ob die Meldung an die FIA-Rennkommissare oder an die Red-Bull-Zentrale geschickt würde. Wenig später erhielt Lindblad von der Rennleitung die schwarz-weiße Warnflagge. Hadjar kam schließlich nur dank einer strategischen Entscheidung vorbei.

"An die Box anders als Lindblad", wurde ihm am Ende von Runde 18 gesagt. Als Lindblad in die Boxengasse abbog, nutzte Hadjar die freie Strecke, um einen ausreichenden Vorsprung herauszufahren, sodass er nach seinem eigenen Boxenstopp eine Runde später vor dem Racing Bulls wieder auf die Strecke kam.

"Was ist mit diesem Idioten passiert?", fragte er seinen Ingenieur sarkastisch, als er vor Lindblad die Boxengasse verließ.

Miami der einzige Hinweis?

Der Moment, der für einige Diskussionen über das Zusammenspiel der Red-Bull-Teams während der Rennen sorgte, ereignete sich in Miami.

Verstappen verlor in der ersten Runde erneut Positionen - diesmal durch einen Dreher am Ausgang von Kurve 1 - und fand sich direkt hinter Lawson wieder. Da der Niederländer nie wirklich auf eine "bessere Gelegenheit" wartet, versuchte er beim Einfahren in Kurve 11 innen reinzustechen.

Der Neuseeländer, der naturgemäß versuchte, Verstappen keinen Platz zu lassen, machte kurz vor der Kurve die Tür auf, um seine eigene Linie nicht zu sehr zu kompromittieren - nur um zu sehen, wie Verstappen von der Bremse ging.

Ein Fehler des Teams?

Verstappen war am Scheitelpunkt nie vorne, hatte aber zu viel Geschwindigkeit, sodass beide von der Strecke abkamen. Lawson fuhr weit durch die Auslaufzone und ordnete sich weiterhin davor ein, da er davon ausging, dass die Sache erledigt sei, da Max die Strecke ebenfalls verlassen hatte. Doch nur Augenblicke später folgte der Anruf des Teams.

"Liam, wir müssen Max die Position zurückgeben", sagte sein Ingenieur zu ihm. "Mach es so schnell wie möglich." "Er ist mir in die Seite gefahren", protestierte Lawson. "Ich verstehe das nicht." Doch nur eine Runde später machte er an derselben Kurve 11 Platz, um Verstappen vorbeizulassen.

Ob es ein echter Fehler des Teams war, das den Vorfall nicht richtig analysierte und einfach eine Strafe vermeiden wollte, oder ein Versuch, Verstappen das Leben leichter zu machen, bietet vielleicht Raum für Spekulationen. Lawson selbst war jedoch felsenfest davon überzeugt, dass an der Sache nichts dran war, woraus man eine große Story machen müsste.

Red Bull mittlerweile entkommen

"Wir haben einen Fehler gemacht", sagte er den Medien, als er später auf die Episode in Miami angesprochen wurde. "Das hätten wir nicht tun dürfen - einfach, weil das Manöver eigentlich Max' Fehler war. Ich denke, so wie das vom Team bewertet wurde, haben wir es uns einfach nicht richtig angeschaut. Aber man hat so wenig Zeit für eine Entscheidung, dass man es wohl deshalb falsch einschätzen kann. Wenn wir noch einmal vor dieser Entscheidung stünden, würden wir es nicht mehr so machen."

Da Red Bull sein Auto sukzessive verbesserte, gab es in Monaco, Kanada und Barcelona keine Duelle mehr mit Racing Bulls - abgesehen von einem routinemäßigen Überholmanöver Hadjars an Lindblad in Spanien. Der Rookie war in diesem Fall jedoch nur einer von vielen Fahrern, die nach einem schlechten Start nicht das Tempo hatten, um dem heranstürmenden Red Bull Gegenwehr zu leisten.

Wer eine gute Verschwörungstheorie liebt, wird immer einen Weg finden, auf die Eigentümerstruktur zu verweisen, wenn die Fahrer von Red Bull und Racing Bulls auf der Strecke gegeneinander kämpfen. Aber es ist schwer, Mekies zu widersprechen, dass allein der Beginn dieser Saison sehr wenig Substanz für solche Behauptungen geliefert hat - auch wenn manche immer noch auf den Vorfall in Miami oder eben Ricciardos schnellste Runde in Singapur 2024 verweisen mögen.

Personal steht im Fokus

Das größere Thema sind natürlich Personalbewegungen - Mekies selbst wechselte schließlich ohne Sperrzeit zwischen Racing Bulls und Red Bull hin und her - und der potenzielle Wissenstransfer. Dieses Thema wird wahrscheinlich nie ganz verschwinden.

Doch für den sichtbarsten Teil - die Duelle auf der Strecke - wäre es in der Tat "albern" von Red Bull, Teamspiele zu spielen. Die Racing-Bulls-Fahrer scheinen jedenfalls keineswegs darauf erpicht zu sein, sofort Platz zu machen, sobald sie den "großen Bruder" im Rückspiegel sehen.

Der einzige echte Härtetest stünde wohl erst in einem Rennen gegen Ende der Saison an - wenn eine Weltmeisterschaft auf dem Spiel steht. Aber eines ist sicher: In einem solchen Szenario würde die Konkurrenz ganz genau hinschauen.