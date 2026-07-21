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Billigflieger statt Privatjet: Racing Bulls fliegen via easyJet nach Hause

Nach dem Großen Preis von Belgien waren die Racing-Bulls-Piloten Arvid Lindblad und Liam Lawson nicht im Privatjet, sondern in einem Billigflieger zu sehen

Alexis Hoffmann Lydia Mee
Bearbeitet:
Bodenständig: Lawson und Lindblad fliegen easyJet nach Belgien-GP

Die Racing Bulls konnten nach den Rennen in Spa bei den Fans punkten

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Zwar konnte Arvid Lindblad beim Großen Preis von Belgien zwei WM-Punkte für die Racing Bulls einfahren, doch von Starallüren ist beim einzigen Rookie des Jahrgangs 2026 noch nichts zu sehen. Schließlich flog der Red-Bull-Junior zusammen mit seinem Teamkollegen Liam Lawson via Billigflieger nach Hause.

Der erfahrenere der beiden Racing-Bulls-Piloten hat dieses kleine Detail via Instagram geteilt. "Shoutout an easyJet", so sein Kommentar zu den Reisegewohnheiten des Teams aus Faenza. Für Lawson gab es in Spa-Francorchamps mit einem zwölften Platz keine WM-Punkte zu holen.

Auf Social Media zeigten sich zahlreiche Fans von der Bescheidenheit der beiden Piloten mehr als begeistert. So lautet ein Kommentar: "Ich liebe alles daran: Sie fliegen gemeinsam mit einer günstigeren Airline. Je länger die Saison andauert, umso mehr liebe ich dieses Team."

Weitere Fans loben den Umstand, dass Lindblad und Lawson trotz ihrer Position auf einen Privatjet verzichten. In der Jetset-Welt des Grand-Prix-Sports war und ist der Einsatz privater Flugobjekte alles andere als ungewöhnlich.

Andere Fans scherzten, dass man bei den Racing Bulls wohl auf das Budget achten muss, um nicht die vorgeschriebene Budgetobergrenze zu überschreiten. Dazu sei gesagt, dass Reisekosten, ebenso wie Fahrergehälter oder Marketingkosten, von dieser Obergrenze ausgenommen sind.

In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft liegen die Racing Bulls auf Position sechs, punktgleich mit Alpine. Der Rennstall aus Enstone liegt im Klassement allerdings auf Position fünf, da man mit Pierre Gasly in Monaco ein überraschendes Podest holen konnte. Beide Teams gelten derzeit unangefochten als die besten Konstrukteure im Mittelfeld.

Vor dem Rennen in Belgien hatten es Lindblad und Lawson geschafft, bei jedem Grand Prix seit Monaco in die Punkte zu fahren. In Spa-Francorchamps sind beide Racing Bulls allerdings nicht mit demselben Material an den Start gegangen.

Das neue Upgrade-Paket des Rennstalls gab es schließlich nur für Lindblad. Für den Großen Preis von Ungarn werden beide Boliden mit dem Paket ausgestattet. In der Fahrer-WM liegt Lawson mit 39 WM-Punkten auf Position zehn, 17 WM-Punkte vor Teamkollege Lindblad auf Position elf.

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