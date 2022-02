Binotto: Ferrari ging "völlig offen" an die Entwicklung des neuen Autos In Vorbereitung auf die Formel-1-Saison 2022 motivierte Teamchef Mattia Binotto Ferrari dazu, radikale Designwege einzuschlagen, um zurück an die Spitze zu finden

Autor: Juliane Ziegengeist Co-Autor: Jonathan Noble Audio-Player laden Diese Saison markiert den Beginn einer neuen technischen Ära in der Formel 1 und stellt für Ferrari eine große Chance dar, um nach zwei Saisons ohne Rennsieg wieder an der Spitze mitzukämpfen. Bei der Entwicklung des neuen Autos war es Teamchef Mattia Binotto deshalb wichtig, "völlig unvoreingenommen" zu sein. Auf die Frage nach dem Innovationsgrad des F1-75, der vergangene Woche in Maranello vorgestellt wurde und sich durch sein aerodynamisches Design von den anderen Modellen abhebt, erklärt Binotto, dass er wollte, dass das Team radikale Designwege verfolgt und offen ist, bevor es sich auf eine Richtung festlegt. "Es war wichtig für uns, völlig offen an die Sache heranzugehen. Es ging nicht darum, einfach das Konzept des vorherigen Autos fortzuführen und es an die neuen Regeln anzupassen", betont der Italiener mit Blick auf den neuen Herausforderer. Binotto: Entwicklung von Aerodynamik geleitet "Als wir uns das neue Reglement vor Augen führten, haben wir von Anfang an versucht, völlig unvoreingenommen an die Sache heranzugehen und zu verstehen, wo wir die Aerodynamik und die Gesamtleistung des Autos verbessern können." "Die Konstruktion und Entwicklung des neuen Autos wurde von der Aerodynamik geleitet, und alle mechanischen Entscheidungen waren eine Konsequenz daraus. Die Integration der Power-Unit war eine Folge der aerodynamischen Entscheidungen." Ferrari hat bereits zu Beginn des Jahres 2021 deutlich gemacht, dass es den Großteil seiner Ressourcen und seiner Entwicklung auf das Auto für 2022 konzentrieren wird, was zur Folge hatte, dass der letztjährige SF21 nach dem britischen Grand Prix keine aerodynamischen Updates mehr erhalten hat. Das Ergebnis "unkonventioneller Entscheidungen" Das Team profitierte auch von zusätzlicher Testzeit im Windkanal im Vergleich zu Mercedes und Red Bull aufgrund seines sechsten Platzes in der Konstrukteursmeisterschaft 2020 und des neuen Handicap-Systems für Aerodynamiktests. "Als wir ganz am Anfang in den Windkanal gingen, haben wir alle möglichen Richtungen ausprobiert und dann diejenige gewählt, von der wir glaubten, dass sie die beste für die endgültige Leistung ist", verrät Binotto über den Entwicklungsprozess. "Dann haben wir das Auto so entworfen und entwickelt. Wenn man sich das Auto anschaut, gibt es eine Menge unkonventioneller Entscheidungen in Bezug auf die Aero-Formen. Das ist die erste Innovation, die man sehen kann." Eine ähnliche Denkweise habe Ferrari auch bei der Entwicklung der Antriebseinheit verfolgt, erzählt der Ferrari-Teamchef weiter: "Wir haben einen neuen Kraftstoff mit zehn Prozent Ethanol und die Gelegenheit genutzt, die Verbrennung selbst zu überprüfen." "Die Power-Unit und der Motor sind für uns sicherlich eine große Innovation im Vergleich zur Vergangenheit, was das Design angeht. (...) Ich denke, dass dieses Auto insgesamt eine Menge Innovation aufweist. Das war die Art und Weise, wie wir an diese Aufgabe herangegangen sind", sagt Binotto abschließend. Mit Bildmaterial von Ferrari. geteilte inhalte Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly Vorheriger Artikel Aston Martin: Seitenkasten-Layout könnte noch geändert werden Nächster Artikel Lando Norris: Habe mit verschiedenen Fahrstilen experimentiert geteilte inhalte