Binotto: Leclerc verstärkt den 'Mythos' Ferrari genau wie Gilles Villeneuve

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist der Meinung, dass Charles Leclerc ähnlich wie Gilles Villeneuve, einer der beliebtesten Fahrer der Scuderia, dazu beiträgt, "den Mythos" von Ferrari in der Formel 1 zu stärken.

Leclerc gab 2019 nach nur einem Jahr in der Formel 1 bei Sauber sein Debüt für Ferrari und avancierte schnell zum Fan-Liebling in Italien, indem er in seiner ersten Saison in Maranello beeindrucken konnte. Seine Leistungen wurden mit einem langfristigen Vertrag belohnt, der bis zum Ende der Saison 2024 läuft.

Im Rahmen einer Veranstaltung in Fiorano anlässlich des 40. Jahrestages des Todes von Villeneuve im Qualifying zum Großen Preis von Belgien in Zolder, erhielt Leclerc die Gelegenheit, den legendären Ferrari 312T des Kanadiers aus dem Jahr 1979 zu fahren.

Binotto sicher: "Charles hat auch etwas Großartiges"

Auf die Frage nach den Gemeinsamkeiten zwischen Leclerc und Villeneuve verwies Binotto auf die Art und Weise, wie beide von den Fans gefeiert wurden und dazu beitrugen, die Geschichte von Ferrari im Grand-Prix-Sport zu verstärken.

"Wenn ich mir Charles anschaue, dann ist es die Art, wie er fährt, sein Talent und vor allem die Leidenschaft, die die Fans für ihn empfinden", sagt Binotto. "Zu Ferrari gehören bedeutet, den Mythos des Cavallinos [Ferraris tänzelndes Pferd] zu stärken. Es gibt nur wenige Fahrer, die dazu in der Lage sind, und ich denke, Charles ist einer von ihnen, ebenso wie Gilles."

"Gilles war fantastisch. Er hat zwar nur sechs Rennen gewonnen, aber er bleibt für alle Tifosi und das Cavallino der Fahrer schlechthin. Es war seine Art zu fahren, seine Art, sich zu verhalten. Es ist die Leidenschaft, die er zeigte", so Binotto.

"Und ich denke, Charles hat das auch, und das ist etwas Großartiges. Wir sind selbst auch sehr leidenschaftlich und hoffen, dass er mehr als sechs Rennen gewinnen wird." Aktuell steht der Monegasse nach seinen zwei Erfolgen zu Beginn der Saison 2022 bei insgesamt vier Siegen für die Scuderia.

Binotto: "Fahrer waren damals verrückt"

Villeneuve fuhr von 1977 bis zu seinem Tod 1982 für Ferrari und beendete die Meisterschaft 1979 als Zweiter hinter seinem Teamkollegen Jody Scheckter.

Nachdem er Villeneuves Auto fuhr, stellte Leclerc fest, wie einfach die Sicherheitsstandards in den 1970er-Jahren im Vergleich zu heute waren, dank der Fortschritte, die die FIA im Laufe der Jahre gemacht hat.

"Wenn man sich die damalige Zeit und die damaligen Autos ansieht, waren sie sehr gefährlich", sagt Binotto. "Wenn du einen Unfall hattest, weißt du, was das für Folgen haben konnte. Heute sind die Autos sehr, sehr sicher, würde ich sagen, im Vergleich zu damals."

"Und das verdanken wir all den Bemühungen der FIA, der Formel 1 und der Teams", fügt der Ferrari-Teamchef hinzu. "Die Fahrer waren wirklich verrückt, dieses Risiko einfach in Kauf zu nehmen, aber ich denke, dass es heute auf jeden Fall sicherer ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.