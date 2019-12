Bis 2024: Charles Leclerc verlängert Formel-1-Vertrag bei Ferrari!

Charles Leclerc hat seinen Vertrag bei Ferrari verlängert und bis 2024 bei der Scuderia unterschrieben. Damit steht der Monegasse noch die nächsten fünf Jahre bei Ferrari unter Vertrag. Leclerc war erst vor der Saison 2019 von Alfa Romeo zur Ferrari aufgestiegen, wo er sich Platz vier in der Fahrer-WM holen konnte.

"Ich freue mich sehr, dass ich bei der Scuderia Ferrari bleibe. In der vergangenen Saison wurde für mich ein Traum wahr: für das berühmtestes Team der Formel 1 zu fahren", so Leclerc. "Ich kann es kaum erwarten, nach diesem intensiven und aufregenden Jahr 2019 die Beziehung zum Team zu intensivieren. Ich bin gespannt, was die Zukunft bereithält und kann den Start der nächsten Saison kaum erwarten."

Der Vertrag von Teamkollege Sebastian Vettel läuft am Ende der Saison 2020 aus.

Mit Bildmaterial von LAT.