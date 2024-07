Bis 2028: Haas verlängert Partnerschaft mit Ferrari in der Formel 1

Das Formel-1-Team Haas hat seine technische Partnerschaft mit Ferrari verlängert und wird bis mindestens 2028 mit Power-Units des italienischen Herstellers fahren. Das hat der amerikanische Rennstall am Dienstagnachmittag verkündet.

Damit setzen beide Seiten auf Stabilität, denn seit dem Einstieg von Haas in die Formel 1 ist das Team stets mit Motoren von Ferrari unterwegs gewesen. Mehr noch: Die Partnerschaft geht bis an die erlaubte Grenze, weil Haas so viele Teile wie möglich von Ferrari bezieht - teilweise wurden auch Ingenieure von Ferrari an Haas ausgeliehen.

"Ich bin begeistert, dass wir unsere Zusammenarbeit mit der Scuderia Ferrari bis 2028 verlängern konnten", sagt Haas-Teamchef Ayao Komatsu. "Als Organisation sind wir immer nur mit Ferrari-Aggregaten gefahren, und diese anhaltende Stabilität beim Übergang zum nächsten Reglement ist ein wichtiger Teil unserer laufenden Entwicklung."

"Die Beziehung zur Scuderia Ferrari war für uns schon immer etwas Besonderes - sie waren maßgeblich an der Entstehung des Programms in den Anfangstagen beteiligt und sind uns auch in den vergangenen neun Saisons ein wertvoller technischer Partner gewesen", so der Japaner.

"Ich freue mich, dass wir nun weitere Saisons vor uns haben, und mein Dank gilt [Teamchef] Fred Vasseur und vielen anderen bei der Scuderia Ferrari, die weiterhin Vertrauen in unser Projekt zeigen. Diese Ankündigung ist nur ein weiteres Beispiel für die langfristigen Ambitionen des Haas-Teams - unsere Investitionen und unser Wachstum in den Sport gehen weiter."

Haas hat damit die Sicherheit, auch unter dem neuen Motorenreglement ab 2026 einen vertrauten Partner zu haben. Der Rennstall wird aber voraussichtlich das einzige Kundenteam der Scuderia werden, denn der bisherige Motorenkunde Sauber wird ab 2026 zu Audi werden und mit eigenen Antrieben an den Start gehen.

Mit Oliver Bearman wird ab 2025 wieder ein Ferrari-Junior eines der Cockpits bei Haas besetzen. Wer Teamkollege des Briten werden wird, steht aber noch nicht fest. Fix ist nur der Abgang von Nico Hülkenberg, der sich Sauber anschließen wird.

Haas liegt mit 27 Punkten derzeit auf Rang sieben der Konstrukteurs-WM und konnte zuletzt mit zwei sechsten Plätzen von Hülkenberg in Österreich und Großbritannien glänzen.