"Bisschen optimistisch": Esteban Ocon erinnert an Sprint beim zweiten Rennen

Auch in der Formel-1-Saison 2026 steht an sechs Rennwochenenden wieder ein Sprint am Samstag auf dem Programm. Den Anfang macht ausgerechnet der Große Preis von China, nur eine Woche nach dem Saisonauftakt in Australien. Eine Taktung, die im Fahrerlager durchaus Stirnrunzeln auslöst.

Der Grund: Durch das angepasste Sprint-Format bleibt den Teams in China lediglich ein einziges Training. "Genau. Das ist, glaube ich, die Sorge von uns allen vor dem Saisonbeginn", erklärt Haas-Pilot Esteban Ocon im Gespräch mit Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Ein Sprint-Wochenende beim zweiten Rennen nach einer so massiven Reglement-Überarbeitung ist ein bisschen optimistisch, aber wir werden sehen, was wir daraus machen", ergänzt der Brite. "Umso wichtiger ist es, dass wir von Australien an von Anfang an voll da sind, damit wir diese Erkenntnisse direkt umsetzen können."

"Und der Simulator wird entscheidend sein, um sicherzustellen, dass wir in China vom ersten Moment an auf Zack sind, sonst werden die Abstände im Sprint-Qualifying riesig sein." Denn gerade in der Frühphase der Saison besitzt jede Minute auf der Strecke erhebliches Gewicht.

Haas-Teamchef: "Das wird eine enorme Herausforderung"

Auch Haas-Teamchef Ayao Komatsu bewertet die Konstellation mit einer gewissen Skepsis. "Oh, das wird eine riesige Herausforderung", stellt der Japaner klar. "Ja, Shanghai - ich freue mich nicht gerade darauf, das kann ich nicht behaupten. Eine Stunde Training, dann bereit für das Sprint-Qualifying, das wird eine enorme Herausforderung."

"Es ist für alle gleich, aber wir gehen Schritt für Schritt vor. Ich denke, wir sind ordentlich vorbereitet und haben viel gelernt. Jetzt müssen wir alles komprimieren, die Abläufe verfeinern und die Präzision in allen Bereichen steigern, um für ein normales Rennwochenende bereit zu sein."

"Wir fahren erst ein normales Rennwochenende in Melbourne - hoffentlich im Trockenen - und dann geht es nach Shanghai zum Sprint-Wochenende", erinnert der Haas-Teamchef mit Blick auf den diesjährigen Formel-1-Kalender. "Die Lernkurve wird steil sein, aber das gilt für alle."