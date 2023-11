Black Fan Weeks: Jetzt bis zu 40% in unserem Fanshop sparen

Formel-1-Fans aufgepasst - in unserem Fanshop feiern wir derzeit die "Black Fan Weeks" und das heißt nichts anderes als: Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen! Den ganzen Monat lang sparen Sie bis zu 40% auf ausgewählte Artikel der Original-Kollektionen der Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrer.

Und das beste ist: wenn sie während des Bestellprozesses den Gutschein-Code "BLACKFAN23" angeben, erhalten Sie noch einmal 11% Rabatt obendrauf - auch auf bereits reduzierte Artikel! (Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und einzelne Produkte können von der Aktion ausgeschlossen sein).

Hoodies, Mützen und Caps

Wie wäre es beispielsweise mit dem Scuderia Ferrari Team Kapuzenpullover? Dieses "Ferrari Official Product" gibt es während der Black Fan Weeks bei uns mit 15% Rabatt. Der Team Hoodie ist Teil der offiziellen Ferrari F1 Team-Kollektion, die sowohl von den Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz jr., sowie vom gesamten Team Scuderia Ferrari getragen wird.

Der rote Pullover ist farblich im Schulterbereich in schwarz abgesetzt. Auf der Vorderseite sind neben dem Ferrari und Puma Emblem die Logos der Hauptsponsoren abgebildet. Weitere Partnerlogos befinden sich auf den Ärmeln. Auf der Rückseite ist im Nackenbereich das Puma Logo erneut zu sehen. Das Material besteht aus hochwertiger Baumwolle mit Polyester-Anteil.

Scuderia Ferrari Team Kapuzenpullover, Original Driver Cap von Lewis Hamilton in gelb, Ayrton Senna Beanie Foto: COLOGNE First Trade GmbH/smg

Eines unserer beliebtesten Produkte sind die verschiedenen Basecaps von Lewis Hamilton, mit denen er oft im F1-Fahrerlager zu sehen ist. Derzeit gibt es auf 8 Farbvarianten (pink, rot, grau, orange, blau, gelb, grün, violett) 10% Rabatt. Die Original Driver Cap von Lewis Hamilton ist Teil der offiziellen Mercedes-AMG Petronas F1 Team-Kollektion und besteht aus pflegeleichtem Polyester.

Die Kappe ist mit einem All Over 44-Print, der Startnummer Hamiltons, versehen. Auf der Front ist der bekannte Mercedes Stern gestickt. Weitere Team- und Sponsoren-Logos befinden sich an den Seiten, der Rückseite sowie unter dem Kappenschirm. Durch den Clip-Verschluss auf der Rückseite kann die Größe der Kappe individuell eingestellt werden.

Auch Fans von Ayrton Senna kommen bei uns während der Black Fan Weeks auf ihre Kosten. Auf den Ayrton Senna Beanie gibt es satte 20% Nachlass. Die dreifarbige Ayrton Senna Strick Mütze aus der offiziellen Ayrton Senna Fan Kollektion hat einen großem Ayrton Senna Schriftzug auf der Vorderseite. Auf der Rückseite der Mütze befindet sich Ayrton Sennas Unterschrift.

Auto-Modelle, Bücher und Accessoires

Red Bull RB19, Ferrari SF-23, Alfa Romeo C43, Haas VF-23 Doppel-Set Foto: COLOGNE First Trade GmbH/smg

Ganz frisch in unserem Shop eingetroffen sind aktuelle Formel-1-Automodelle der Teams Red Bull, Ferrari, Alfa Romeo und des Haas F1 Teams. Mit dem 2023er Red Bull RB19 konnte Max Verstappen in diesem Jahr seine dritte Formel 1 Weltmeisterschaft gewinnen. Sie sparen derzeit bis zu 17%, wenn Sie sich für eine der Varianten in Maßstab 1:43 entscheiden.

Den aktuellen Ferrari SF-23 haben wir sogar in beiden Varianten auf Lager: einmal als Ferrari SF-23 #16 von Charles Leclerc und einmal als Ferrari SF-23 #55 von Carlos Sainz. Bei den großen 1:18 Modellen sparen Sie bei den Black Fan Weeks bis zu 29%!

Ein schönes Doppelpack findet sich in unserem Shop in Sachen Haas: den aktuellen Haas VF-23 gibt es als limitierte Edition von nur 111 Stück mit gleich zwei Fahrzeugen - Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg - in einer ansprechenden Vitrine. Sichern Sie sich dieses Sammlerstück jetzt, sparen sie 10%!

Fans von Alfa Romeo sollten einen Blick auf das brandneue Modell des Alfa Romeo C43 von Zhou Guanyu und das Modell Alfa Romeo C43 von Valtteri Bottas werfen. Bei den ebenfalls limitierten Modellen in 1:43 profitieren Sie von Gutscheincode "BLACKFAN23" und sparen somit 11%!

"Michael Schumacher - Alle Siege des Rekordchampions", James-Hunt-Uhr Foto: COLOGNE First Trade GmbH/smg

Unsere Buchempfehlung für "Schumi"-Fans und die, die es werden wollen ist das Buch "Michael Schumacher - Alle Siege des Rekordchampions" von Achim Schlang. Achim Schlang gilt als absoluter Kenner der Motorsport-Szene, das Buch ist eine Hommage an einen der größten Rennfahrer aller Zeiten. Es liefert sämtliche Daten, Fakten und Statistiken zu Michael Schumachers Erfolgen und zeigt mit vielen Farbbildern auf 576 Seiten seine konkurrenzlose Laufbahn. Zu den Black Fan Weeks haben wir das Buch im Preis um 20% reduziert.

Alle James-Hunt-Fans sollten zudem einen Blick auf die offizielle James-Hunt-Uhr werfen. Sie zeigt die legendären roten, blauen und gelben Streifen, die auch sein Helmdesign bestimmen. Ein absolutes Sammlerstück, das im November mit satten 51% rabattiert ist!

Bei uns sicher und zuverlässig original Formel 1 Merch kaufen

In unseren Shop-Bereichen Formel 1, Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrer bieten wir Formel 1 Merchandise für Erwachsene und Kinder an. Bei uns finden Sie alle offiziellen Formel 1 Caps, Formel 1 Shirts oder Formel 1 Jacken Ihrer Lieblingsfahrer und -teams.

Darüber hinaus umfasst unsere Merchandising-Kollektion neben Motorsport-Bekleidung auch exklusive Sammlerstücke wie:

Wenn Sie also Formel-1-Fanartikel online kaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

Mit Bildmaterial von COLOGNE First Trade GmbH/smg und Motorsport Images.