"Blatt kann sich schnell wenden": Sorgt sich Verstappen um seinen vierten Titel?

Max Verstappen gerät zunehmend unter Druck von McLaren und Ferrari. Muss der Red-Bull-Pilot schon um seinen vierten WM-Titel zittern? "Natürlich sind es im Moment ein paar Punkte Rückstand", sagt der Niederländer, der die Gesamtwertung mit 48 Zählern Vorsprung auf Ferrari-Pilot Charles Leclerc anführt. "Aber wenn man plötzlich anfängt zu gewinnen, kann sich das Blatt schnell wenden."

Sowohl Ferrari als auch McLaren konnten den Rückstand auf Red Bull zuletzt deutlich verkürzen. In Miami gelang Lando Norris sogar der erste Sieg, beim letzten Rennen in Imola lag er weniger als eine Sekunde hinter Verstappen. Das weckt Hoffnungen bei den Verfolgern, die bereits davon sprechen, den Druck im Titelkampf zu erhöhen.

"Jeder sollte so denken, vor allem nach den letzten beiden Rennen, denn sie sind wirklich mittendrin", weiß Verstappen. "Was uns betrifft, versuchen wir einfach, unser Paket weiter zu verbessern. Und meine Herangehensweise ist immer dieselbe. Es spielt keine Rolle, ob jemand anderes oder ein anderes Team involviert ist. Wir müssen uns nur auf uns selbst konzentrieren, denn das ist das Einzige, was wir kontrollieren können."

Außerdem glaubt der Niederländer, den entscheidenden Vorteil auf seiner Seite zu haben, nämlich Erfahrung. "Man weiß, wie man mit bestimmten Situationen besser umgehen kann", sagt der dreimalige Weltmeister, der seit 2016 für Red Bull fährt. "Und da wir als Team schon seit einigen Jahren an der Spitze mitfahren, glaube ich, dass unsere Arbeitsweise den Unterschied zu den Teams ausmachen kann, die versuchen, uns zu folgen."

"Sind ein sehr schwer zu schlagendes Team"

"Wir versuchen einfach, ruhig und gelassen zu bleiben", verrät der Niederländer seine Pläne für den Rest der Saison. "Wir wissen, dass die Teams in den letzten Rennen aufgeholt oder uns geschlagen haben, also werden wir natürlich versuchen, uns zu verbessern."

Die Erfahrung von drei Weltmeistertiteln, die Verstappen in den vergangenen Jahren gesammelt hat, könnte dabei von Vorteil sein. "Wir sind in der Meisterschaft ein sehr schwer zu schlagendes Team, weil wir nicht viele Fehler machen", sagt der Red-Bull-Pilot selbstbewusst.

"Natürlich versucht man immer, alles zu optimieren, und ich denke, das ist im Leben generell so - man lernt immer dazu, man versucht immer, besser zu werden", weiß Verstappen. "Aber ich denke, das macht uns im Kampf um die Meisterschaft sehr gefährlich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.