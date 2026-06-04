Blau, Lila, Gelb: Das bedeuten die neuen Farben der LED-Heckleuchte

Um die Sicherheit basierend auf dem Feedback der Fahrer zu erhöhen, hat die FIA in Kanada unlängst unbemerkt ein neues System für die LED-Leuchte am Heck getestet. Dieses codiert den Betriebsstatus der MGU-K anhand von drei Farben - von der Energieabgabe bis hin zum Ladevorgang. Dies wird es deutlich einfacher machen, das Geschehen auf der Strecke zu verstehen.

Das Thema Sicherheit stand in den ersten Wochen des neuen Formel-1-Reglements stark im Fokus. Einer der von den Piloten angesprochenen Punkte betrifft die Art und Weise, wie der Betriebsstatus des Elektromotors signalisiert wird.

Aus Sicherheitsgründen muss von außen erkennbar sein, in welcher Phase des Energiemanagements sich ein Auto befindet. Genau aus diesem Grund haben die LED-Leuchten am Heck seit dieser Saison eine viel umfassendere und informativere Rolle als in der Vergangenheit übernommen und fungieren nun als direkter Indikator für die verschiedenen Betriebsmodi der elektrischen Einheit.

Sie wurden dafür überarbeitet und um zusätzliche Funktionen sowie vor allem neue Farben erweitert. Diese ermöglichen es, besondere Situationen zu erkennen, wie etwa die Anwesenheit eines Rookie-Fahrers auf der Strecke oder ein im Vergleich zur Konkurrenz verändertes Arbeitsprogramm - so wie es bei den Testfahrten in Barcelona bei Aston Martin der Fall war.

Während sich die Lichter bis zum vergangenen Jahr nur während der Ladephasen des Hybridsystems aktivierten, müssen sie ab dieser Saison - auch aufgrund einer deutlich leistungsstärkeren MGU-K - wesentlich komplexere Aufgaben erfüllen.

Statt nur die Energierückgewinnung anzuzeigen, signalisieren sie nun den Betriebsstatus des Elektromotors über ein codiertes System, das anhand der Anzahl der Blinkzeichen drei verschiedene Betriebsmodi unterscheidet.

Einfaches Blinken: Wenn die LED-Leuchten nur einmal blinken, bedeutet dies, dass die MGU-K zwar weiterhin Energie liefert, aber nicht die maximale Leistung von 350 kW abgibt. In der Praxis kann das Auto ab diesem Moment in die Derating-Phase übergehen und an Geschwindigkeit verlieren. Daher ist es für den nachfolgenden Fahrer von entscheidender Bedeutung, sofort zu sehen, was mit dem Fahrzeug vor ihm passiert.

Doppeltes Blinken: Wenn die LED-Leuchten hingegen zweimal hintereinander blinken, bedeutet dies, dass die MGU-K praktisch "ausgeschaltet" ist: Sie liefert dem System keine Energie mehr und das Auto fährt ausschließlich mit dem Verbrennungsmotor.

Schnelles, kontinuierliches Blinken: Wird das Blinken stattdessen schnell und durchgehend, signalisiert dies das sogenannte Superclipping. Das ist die Phase, in der der Elektromotor in den Rekuperationsmodus wechselt und aktiv gegen den Verbrennungsmotor arbeitet, um die Batterie aufzuladen.

Für die Fahrer war es jedoch nicht immer sofort ersichtlich, diese rein auf schnellem Blinken basierenden Modi zu erkennen, da die starken Vibrationen im Cockpit es schwieriger machen, feine Unterschiede wahrzunehmen.

Aus diesem Grund hat der Weltverband die Möglichkeiten der neuen hinteren LED-Leuchte genutzt und beschlossen, das Signalsystem grundlegend zu überarbeiten. Es wurde während der Freien Trainings des Großen Preises von Kanada zum ersten Mal versuchsweise getestet, bevor es endgültig eingeführt wird.

Im Wesentlichen wird nun jeder Modus des Elektromotors durch eine bestimmte Farbe codiert, anstatt den Status des Hybridsystems durch eine reine Abfolge von Blinkzeichen anzuzeigen:

Blau: Wenn die Heckleuchte hellblau blinkt, bedeutet dies, dass die MGU-K aufgehört hat, die maximale Leistung von 350 kW abzugeben - das entspricht dem, was zuvor durch ein einzelnes Blinken angezeigt wurde.

Lila: Wenn das Licht lila leuchtet, bedeutet dies, dass der Elektromotor keine Energie mehr abgibt und das Auto nur noch mit dem Verbrennungsmotor fährt.

Gelb: Wird das Licht hingegen gelb, zeigt dies an, dass das System durch das Superclipping in die Ladephase übergegangen ist. Dieses ist zwar durch die jüngsten Reglementänderungen reduziert worden, bleibt aber weiterhin vorhanden und stellt für die Teams ein wichtiges Werkzeug zur Energierückgewinnung dar.

Dieses neue System wird den nachfolgenden Fahrern eine deutlich einfachere Übersicht über das Energieniveau ihrer Konkurrenten bieten, doch das Hauptziel bleibt die Sicherheit.

Wenn die MGU-K in den Lademodus wechselt, insbesondere in der Superclipping-Phase, kann es zu plötzlichen Geschwindigkeitsabfällen kommen. Daher ist es unerlässlich, dass die Fahrer dies im Voraus erkennen können. Das erste Freie Training in Kanada bot die optimale Gelegenheit, Daten und Feedback der Piloten zu sammeln, bevor die neue Codierung endgültig eingeführt wird.