F1-Sonderlackierung in Miami: Ferrari setzt auf Blau- statt Rottöne

Ferrari wird beim bevorstehenden Grand Prix von Miami nicht in seiner ikonischen roten Lackierung antreten, sondern in Blautönen! Damit soll die historische Stellung von Ferrari im US-Motorsport gewürdigt und das 70-jährige Bestehen des Herstellers auf dem amerikanischen Markt gefeiert werden.

Das Spezialdesign kommt nicht von ungefähr. Es verweist auf das Erbe der Marke, wobei zwei Blautöne aus der Geschichte ihr Comeback feiern: Azzurro La Plata und Azzurro Dino.

Azzurro La Plata ist ein heller Blauton und die nationale Rennfarbe Argentiniens. Es ist auch ein ähnlicher Farbton wie der des zweimaligen Weltmeisters Alberto Ascari. Der Italiener trug oft ein Shirt in dieser Farbe und einen passenden Helm.

Eine weitere Verbindung zwischen Ferrari und dieser Farbe besteht in den Rennoveralls der 1960er Jahre, mit denen Fahrer wie John Surtees und Chris Amon sowie Niki Lauda in seiner ersten Formel-1-Saison für das Team auf die Strecke gingen.

Azzurro Dino ist ein dunklerer Farbton, der zuletzt 1974 von Clay Regazzoni gefahren wurde, bevor die ikonische rote Farbgebung auch zur Norm für die Rennanzüge wurde.

Zudem ist die Farbwahl eine historische Anspielung auf die Verbindung zwischen Ferrari und der amerikanischen Rennszene. So trat Ferrari beim Grand Prix der USA 1964 mit weiß-blauer Lackierung an - eine Kombination, die auch auf einigen anderen Ferrari-Rennwagen des North American Racing Teams verwendet wurde.

Die geplante Sonderlackierung für den Miami-Grand-Prix soll direkt in Florida enthüllt werden. Ein Datum für die Präsentation wurde zwar nicht bestätigt, es gibt aber eine Reihe von Veranstaltungen zu Ehren Ferraris, die bereits am 28. April beginnen.

Diese werden ihren Höhepunkt am Rennsonntag finden, wenn zwei blaue Ferrari 296 GTS vor dem Rennstart eine Ehrenrunde um die Formel-1-Strecke anführen werden.

Auch in den vergangenen Jahren setzte die Scuderia zu bestimmten Anlässen auf eine Speziallackierung. Beim Grand Prix von Italien 2023 etwa ergänzte man gelbe Farbakzente. Zur Feier des 1000. Rennens beim Grand Prix der Toskana 2020 in Mugello entschied sich das Team für einen burgundroten Look.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.