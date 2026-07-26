Blaue Flaggen sorgen für Chaos: Was war da in Ungarn los?

Beim Großen Preis von Ungarn hat das Überrunden für ungewöhnlich viel Aufsehen gesorgt. Laut der FIA gab es auf dem Hungaroring technische Probleme, wodurch man nicht auf die automatisierten blauen Flaggen setzen konnte. Die Folge: Man verließ sich auf geschwenkte Flaggen und manuell von den Streckenwarten bediente Leuchtsignale.

Vor allem die Kollision zwischen Carlos Sainz und Oscar Piastri steht beispielhaft für die daraus entstehenden Probleme. Zwar hatte man blaue Flaggen für den Williams-Piloten geschwenkt, doch ignorierte der viermalige Grand-Prix-Sieger die Anweisung und blockierte den um den Sieg fahrenden Piastri im ersten Sektor.

Wenige Runden später bekam Sainz eine Zeitstrafe von fünf Sekunden. Aber auch abseits der kleinen Kollision kam es auf dem Hungaroring immer wieder zu ähnlichen Szenen.

"Wir haben auf dem Dash kein Feedback bekommen", erklärt Esteban Ocon nach dem Rennen. "Wir haben nur die Panels für blaue Flaggen gesehen, aber ohne unsere Nummern."

"Beispielsweise", so Ocon, "habe ich gegen Isack [Hadjar] am Ausgang der Boxengasse gekämpft, obwohl ich eine Runde Rückstand hatte. Das wusste ich aber nicht. Vielleicht habe ich ihn für drei Kurven aufgehalten."

Nicht nur Ocon war von den Signalen auf der Strecke verwirrt. So erzählt Kimi Antonelli im Cooldown-Room vor dem Podium, dass auch er rundenlang geglaubt hatte, man würde ihm fälschlicherweise blaue Flaggen zeigen.

Sprich: Für wen genau die blauen Flaggen gedacht waren, blieb für die Fahrer oftmals ein Rätsel. Auch Fahrer wie Sergio Perez und Valtteri Bottas bestätigen die technischen Probleme.

Ähnlich äußert sich Haas-Pilot Oliver Bearman nach dem Rennen. Zeitweise hatte auch der Ferrari-Junior den Red Bull von Hadjar aufgehalten und betont: "Das war da draußen ehrlich gesagt ein Albtraum."

"Im Infield hast du nicht die Zeit, in deine Spiegel zu schauen", so der Haas-Pilot. "Und in jeder Runde haben die Panels für blaue Flaggen geblinkt. In diesem Rennen haben sie nicht richtig funktioniert. Deshalb war es schwer zu wissen, ob [die blauen Flaggen] für dich oder das Auto hinter dir oder das Auto vor dir oder für wen auch immer gelten."

"Selbstverständlich war das keine Absicht", erklärt Bearman zu seiner kleinen Begegnung mit Hadjar. "Ich liege da eine Runde zurück und versuche, nichts Schlechtes anzustellen. Aber natürlich tut es mir leid, wenn ich das Rennen von jemandem beeinträchtigt haben sollte."

Explizit betont Bearman, dass von Runde 6 bis Runde 70 in jedem einzelnen Umlauf blaue Flaggen zu sehen waren. "Normalerweise", so der Haas-Pilot, "siehst du da deine Nummer. Diesmal war da einfach das Blau."