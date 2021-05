Blick im falschen Moment: Darum patzte Lewis Hamilton beim Re-Start

Dass Lewis Hamilton in Portimao seinen 97. Grand-Prix-Sieg feien würde, danach sah es zu Rennbeginn noch nicht aus. Denn beim Re-Start nach dem Safety-Car ließ sich der Mercedes-Pilot von Max Verstappen überrumpeln und verlor in Kurve 1 seinen zweiten Platz an den Niederländer. Ein Blick im falschen Moment soll laut Hamilton schuld daran sein.

Als das Safety-Car wieder zurück an die Box fuhr, lag Hamilton hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas auf Platz zwei. Dieser hatte aufgrund des Gegenwindes auf der Zielgeraden bis fast zum letzten Moment gewartet, um das Tempo als Führender wieder anzuziehen.

"Ich war natürlich auf Valtteri fokussiert und habe nur für den Bruchteil einer Sekunde in meinen Rückspiegel geschaut, um zu sehen, wo Max war. Und genau in diesem Augenblick ist Valtteri losgefahren", beschreibt Hamilton die entscheidende Szene. "Darum habe ich Boden gegenüber Valtteri verloren. Das war nicht toll."

Doch das war nicht alles: Verstappen konnte den Moment nutzen, um sich in eine gute Position zu bringen. "Ich war in Valtteris Windschatten, und Max war kurz davor auszuscheren", erzählt Hamilton. Daher entschied er sich selbst für das Blockademanöver und gab damit ungewollt Verstappen den Windschatten seines Teamkollegen.

In Kurve 1 zog der Red Bull dann vorbei. "Und ich dachte mir: 'Ich Idiot!'"

Für den Rest des Rennens hatte Hamilton dann aber wieder Spaß. Der Brite konnte seine Kontrahenten vor ihm überholen und das Rennen gewinnen. "Die Strecke hat es uns ermöglicht, im ersten Stint eng zu fighten. Ich glaube, das ist, was die Fans wollen. Zumindest ist es das, was ich will", sagt er.

"Die Strecke war großartig, weil man in einigen Kurven unterschiedliche Linien fahren konnte - ein wenig wie Austin. Das war echt toll."

Er hat wieder einmal einen "großartigen Kampf" zwischen Red Bull und Mercedes gesehen - und den Beweis, dass Red Bull am Ende zur schnellsten Rennrunde fähig wäre. Das verspricht laut Hamilton einiges. Er kündigt an: "Wir werden uns gegenseitig bis zum letzten Rennen antreiben. Wir werden am Ende genug voneinander haben - oder genug vom Racing, weil es so viele Rennen gibt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.