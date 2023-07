Bob Fernley: Ehemaliger Force-India-Boss im Alter von 70 Jahren verstorben

Die Formel-1-Welt trauert um Robert "Bob" Fernley. Der frühere Force-India-Boss ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Fernley ist in der Formel 1 vor allem als rechte Hand des ehemaligen Teambesitzers Vijay Mallya bekannt und trat in seiner Rolle als stellvertretender Teamchef als Kopf des Rennstalls auf, als der Inder aufgrund rechtlicher Probleme nicht mehr zu den Rennen reisen konnte.

Der Brite war in den frühen 1980er-Jahren mit dem Ensign-Team in der Formel 1 unterwegs, ging dann aber nach Amerika, wo er vor allem in der Can-Am-Serie und der IndyCar-Serie tätig war.

2008 schloss er sich Mallya und dem neuen Force-India-Team an und behielt die Rolle als stellvertretender Teamchef bei, bis Lawrence Stroll den Rennstall nach dessen Insolvenz übernahm und unter dem Namen Racing Point weiterführte.

Fernley ging wieder in die USA zurück, bevor er Stefano Domenicali Ende 2020 als Chef der Formelsport-Kommission beerbte, als dieser zum neuen Formel-1-Boss aufstieg. Im Frühjahr 2022 trat er von diesem Posten wieder zurück.

Der Brite war die rechte Hand von Vijay Mallya Foto: Motorsport Images

"Ich bin traurig über die Nachricht, dass Bob Fernley verstorben ist", sagt Domenicali. "Er war ein so wichtiger Teil der Formel 1 und seine Liebe und Leidenschaft für den Sport werden für immer weiterleben. Meine Gedanken sind in dieser sehr traurigen Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden."

Auch Esteban Ocon, der früher für Fernley bei Force India fuhr, äußert sich geschockt: "Ich bin traurig über das Ableben von Bob Fernley heute", so der Franzose.

"Er war ein großartiger Mensch und eine Führungspersönlichkeit, und ich hatte das Glück, während meiner Zeit bei Force India mit ihm zu arbeiten und von ihm zu lernen. Meine Gedanken und mein Beileid gehen an seine Familie und Freunde."

Fernleys früherer Force-India-Kollege Otmar Szafnauer erfuhr von Mallya vom Tod seines Weggefährten und zollt dessen Beitrag für das Team Tribut.

"Als Vijay nicht so viel im Team sein konnte, hat Bob uns immer gesagt, was Vijay in bestimmten Situationen wollen würde, was sehr hilfreich war", sagt er gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com'.

"Er ermöglichte es dem Rest des Teams, sich auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren, nämlich das Auto zu verbessern, die Leute einzustellen und sich um die ganze Politik zu kümmern. Das war wirklich seine größte Rolle und sein größter Beitrag", so Szafnauer. "Er war noch ein relativ junger Mann, und ich bin schockiert. Unsere Renngemeinschaft hat einen guten Mann verloren."

Mit Bildmaterial von LAT.