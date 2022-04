Bosch Hockenheim Historic 2022: Motorsport-Festival zum 90. Jubiläum

Audio-Player laden

Die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden, der Countdown läuft: Mit der "Bosch Hockenheim Historic - Das Jim Clark Revival" steht der erste Höhepunkt der Motorsport-Saison 2022 auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg vor der Tür.

Insgesamt elf Rennserien mit mehr als 500 Teilnehmern werden die Fans historischen Motorsports vom 6. bis 8. Mai mit optischen und akustischen Hochgenüssen verwöhnen. Und wie immer steht die Veranstaltung im Zeichen eines der Größten von allen: Jim Clark.

Neben sechs Formelrennserien, die Monoposti der verschiedenen Epochen von der späten Nachkriegszeit bis in die frühe Moderne abbilden, kommen auch die Fans von Rennwagen mit Dach bei der Bosch Hockenheim Historic voll auf ihre Kosten.

Die Monster aus dem Group C Supercup und der CanAm-Serie mit ihren teils vierstelligen PS-Zahlen lassen das ehrwürdige Motodrom erbeben und Soundfetischisten mit der Zunge schnalzen. Diese Rennwagen sind vor allem eines: schnell. Und damit halten sie in keinerlei Hinsicht hinterm Berg.

Etwas gemächlicher, aber nicht weniger reizvoll geht es in den anderen Klassen der geschlossenen Fahrzeuge zur Sache. Die Dunlop Gentle Drivers '65 sind ausgeschrieben für GT- und Rennsportwagen der Baujahre 1947 bis 1965 und stellen mithin die wohl ältesten Fahrzeuge im bunten Reigen der Bosch Hockenheim Historic.

Impressionen der Bosch Hockenheim Historic Foto: Hockenheim-Ring GmbH

Buntes Rahmenprogramm: Slotcar-Event, Clark-Ausstellung, Jubiläumswand, Konzert mit "Me and the Heat".

Auch abseits der Rennstrecke wird den Besuchern der Bosch Hockenheim Historic einiges geboten. Der Kongress-Pavillon im Fahrerlager beherbergt nicht nur eine sehenswerte Jim-Clark-Ausstellung, sondern ist auch Schauplatz einer großen internationalen Slotcar-Veranstaltung - die natürlich ebenfalls im Zeichen der Historie steht.

Impressionen der Bosch Hockenheim Historic Foto: Hockenheim-Ring GmbH

Auf dem Boxendach erwartet die Besucher eine große "Jubiläumswand" anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Hockenheimrings. Die Ausstellung umfasst Bilder, Texte sowie Exponate rund um neun Jahrzehnte Rennstrecke in Hockenheim. All dies ist natürlich ebenso im Eintrittspreis inbegriffen wie das Konzert der Band "Me and the Heat", die den Besuchern am Samstagabend ab 19.30 Uhr auf dem Boxendach anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums mächtig einheizen wird.

Impressionen der Bosch Hockenheim Historic Foto: Hockenheim-Ring GmbH

Livestream von der Strecke

Ein "Big Screen" in der Sachs-Kurve sorgt dafür, dass den Fans auf der Innentribüne nichts entgeht. Und wer wirklich keine Gelegenheit hat, dem packenden Geschehen live vor Ort beizuwohnen, ist auf www.hockenheim-historic.de via Livestream am Samstag und Sonntag immerhin virtuell hautnah dabei.

Tickets zu familienfreundlichen Preisen: Der Fan steht im Mittelpunkt

Apropos Ticketpreise: Die sind, wie immer bei der Bosch Hockenheim Historic, sehr familienfreundlich gehalten. Gucken, schmecken, riechen und genießen - das alles gibt's auch für den schmalen Geldbeutel. Wer am Freitag schnuppern möchte, kann das schon für 10 Euro tun, die Tageskarten für Samstag und Sonntag kosten jeweils ab 30 Euro, wer das gesamte Wochenende hautnah erleben möchte, ist ab 45 Euro dabei.

Ab 200 Euro locken VIP-Tickets mit exklusiver Betreuung, erlesener Verköstigung, einem speziellen Parkplatz und vielem mehr. Tickets gibt's über den Online-Ticketshop oder unter der Hotline +49(0)6205 950-222, weitere Informationen unter www.hockenheimhistoric.de.

