Bottas fix raus bei Mercedes? Reingezoomt in die Themen der Woche!

Bist Du schon eingestimmt auf den Grand Prix von Frankreich in Le Castellet? Nein? Dann haben wir jetzt genau das richtige Format für Dich, nämlich unseren Formel-1-Vodcast "Zoom" auf dem YouTube-Kanal von Motorsport-Total.com, in dem wir in unregelmäßigen Abständen in die wichtigsten Newsthemen der Woche reinzoomen und versuchen, die Hintergründe so gut es geht zu erörtern.

Natürlich sind in der aktuellen Ausgabe die Gerüchte um Valtteri Bottas und Mercedes ein Thema. Der Finne, so berichten verschiedene Medien übereinstimmend, soll die Kündigung seitens des Teams bereits erhalten haben und (spätestens) 2022 durch George Russell ersetzt werden.

Dass das die wahrscheinlichste Variante ist, berichten wir schon seit Wochen. Neue Fakten wurden seither aber nicht geschaffen. Man werde das Gespräch mit Bottas erst noch suchen, hat Mercedes immer erklärt. Eine Aussage, von der man in der aktuellen Situation nicht abweicht.

Aber wo kommt das Gerücht dann her? Gut möglich, dass Bottas bereits mit anderen Teams spricht (alles andere wäre in seiner Position fahrlässig), jemand davon Wind bekommen und eins und eins zusammengezählt hat. In "Zoom" gehen wir den Gerüchten aber noch genauer auf den Grund.

Außerdem erklärt Chefredakteur Christian Nimmervoll, warum er Pirelli, Red Bull und Aston Martin nicht abnimmt, dass ihre Statements zu den Reifenschäden in Baku die volle Wahrheit sind. Da muss noch mehr dahinterstecken, ansonsten würde das alles keinen Sinn ergeben, glaubt er.

Und wir gehen auf den neuen Vertrag zwischen Esteban Ocon und Alpine ein, der aus einem bestimmten Grund ganz besonders ist. Um herauszufinden, was das ist, musst Du jetzt das Video schauen. Viel Spaß dabei!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.