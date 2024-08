Bottas: "Ich war in der Vergangenheit wie ein Roboter"

Valtteri Bottas ist entspannt, was seine Zukunft in der Formel 1 betrifft, und das, obwohl er noch nicht weiß, ob er 2025 weiterhin dabei bleiben wird und die Plätze bei anderen Teams rar werden. Da könnte man ihm verzeihen, wenn er sich Sorgen machen würde.

Aber wie er bei einem Gespräch am Rande des Grands Prix von Großbritannien betont, "ist das nicht sein erstes Rodeo". Der finnische Fahrer, der Ende dieses Monats 35 Jahre alt wird, steht derzeit am Ende der Fahrerwertung ohne einen einzigen Punkt für das Formel-1-Team von Sauber.

Doch Bottas weiß, dass sich in der Formel 1 die Dinge blitzschnell ändern können - wie im Januar 2017, als er von Mercedes in letzter Minute als Ersatz für Nico Rosberg verpflichtet wurde, nachdem der Deutsche überraschend seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt gegeben hatte.

Während seiner Zeit bei Mercedes folgte Bottas der Unternehmenslinie. Mittlerweile nimmt sich der Finne mit seinem gebleichten Vokuhila, der unter der Kappe hervorschaut, weniger ernst, was vielleicht erklärt, warum er so entspannt ist.

"Offensichtlich ist jeder anders", sagt er, als wir über einen sehr ironischen Werbespot sprechen, den er Anfang des Jahres für das Taxiunternehmen Uber gemacht hat, "aber ich habe einen Weg gefunden, mich selbst auf die Schippe zu nehmen und bestimmte Dinge nicht zu ernst zu nehmen."

"Natürlich werde ich das Rennfahren immer extrem ernst nehmen, aber am Ende sind wir alle nur Menschen. Ich finde, es ist wichtig, den Spaß an bestimmten Dingen zu sehen, besonders an sich selbst", betont der Sauber-Pilot, der auch das genaue Gegenteil kennt.

"Ich war dort. Ich war wahrscheinlich in der Vergangenheit wie ein Roboter, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, da rauszukommen. Ich denke, es ist eine Sache von Reife und Erfahrung. Es hat eine Weile gedauert, bis ich erkannt und verstanden habe, wer ich wirklich bin."

Bottas: Verbleib bei Sauber die beste Option

In seiner Karriere sei er schon oft in der Situation gewesen, noch keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu haben, sagt Bottas weiter. "Also ist es nichts Neues für mich. Natürlich kann es manchmal stressig sein, aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Im Moment finde ich es aufregend und bin nicht allzu gestresst."

Bottas' Aussichten auf einen neuen Vertrag wurden durch ein schlechtes Auto, das die Erwartungen nicht erfüllen konnte, nicht gerade verbessert. Seit dem Grand Prix von Katar im letzten Jahr hat er keinen Punkt mehr geholt, was im Gegensatz zu den zehn Siegen steht, die er mit Mercedes erringen konnte.

Dennoch sagt er, dass die Leute im Fahrerlager nicht an seine Fähigkeiten hinter dem Steuer erinnert werden müssten, und dass sein aktuelles Team wahrscheinlich die beste Option sei, um seine Karriere in der Formel 1 zu verlängern.

"Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin, wie die Saison bisher verlaufen ist", gibt der 34-Jährige zu. "Wir haben null Punkte, was nicht das Ziel war, aber von meiner Seite aus habe ich das Gefühl, dass ich keine Chancen verpasst habe."

"Ich fühle mich gut im Auto, die Qualifyings waren stark und auch in den Rennen mache ich das Beste aus den Umständen, aber leider ist das in dieser Situation wahrscheinlich nicht sehr sichtbar. Es war eine harte Fahrt für uns. Sicherlich haben wir die Ziele nicht erreicht", fasst er die Lage bei Sauber zusammen.

Und er ergänzt: "In diesem Sport ist es bedauerlich, dass einige Leute ein recht kurzes Gedächtnis haben. Wenn man Fahrer in einem Topteam ist, ist es sichtbarer, was man tut, aber das ist eben das Spiel. Das Gute ist, dass es immer noch Leute gibt, die wissen, was ich kann und was ich einem Team bieten kann, und die meine Leistungsfähigkeit verstehen. Das ist also eine gute Sache."

"Nebengeschäfte" aus purer Lust und Laune

Abseits der Formel 1 hat Bottas eine Reihe von Geschäftsinteressen, die ihn auf Trab halten, aber seine Verpflichtungen in der Formel 1 nicht beeinträchtigen. "Es ist gut", sagt er, als er auf seine Geschäfte und Partnerschaften angesprochen wird. "Alle Dinge, in die ich involviert bin, basieren in erster Linie auf meiner Leidenschaft."

"Für mich sind es Spaßprojekte, an denen ich arbeite, und alles ist so ausgerichtet, dass es mich nicht ablenkt. Ich kann meine Arbeitsbelastung wählen und im Allgemeinen mein Telefon wochenlang ausschalten, wenn es sein muss."

"Das Hauptprojekt war die Gin-Firma, die ich zusammen mit meiner Freundin gegründet habe, und dann bin ich Teil einer Kaffeerösterei und einer Wein-Kollaboration. Ich liebe alles, was mit Wein zu tun hat, und wenn ich in Australien bin, kann ich an diesen Projekten arbeiten. Manche Leute denken vielleicht, es sei eine Ablenkung, aber ich denke, es ist das Gegenteil."

"Ich bin auch Miteigentümer des Hockeyteams in Finnland in meiner Heimatstadt, und sie wurden letzte Saison Zweiter in der finnischen Liga. Ich habe auch einige Investitionen hier und da."

Im Interview kommen wir auch auf das Thema Radfahren zu sprechen, nicht nur, weil Bottas' Freundin Tiffany Cromwell eine professionelle Radfahrerin ist, sondern weil es eine seiner größten Leidenschaften ist.

Aber bevor wir über Zweiräder sprechen, unterbricht Bottas und sagt: "Nur um das klarzustellen: Die Formel 1 ist die Hauptleidenschaft. Das war sie schon immer und wird es auch immer bleiben. Aber abseits davon ist Radfahren für mich eine großartige Möglichkeit, der hektischen und geschäftigen Welt zu entfliehen."

"Für mich ist Radfahren das komplette Gegenteil zur Formel 1. Ich kann alleine in den Bergen unterwegs sein, stundenlang niemanden sehen und die Natur genießen. Es ist ein ausgleichender Faktor und hält mich auch fit", erklärt Bottas.

"Ich mag die Gravel-Cycling-Events. Sie sind nicht ganz so ernst wie Straßenrennen. Die ganze Atmosphäre ist etwas entspannter. Ich mag es, mich selbst herauszufordern. Vielleicht stimmt etwas nicht mit mir! Definitiv möchte ich in Zukunft an mehr Veranstaltungen teilnehmen, aber natürlich entscheidet der Kalender darüber, und es muss zeitlich und energetisch Sinn machen."