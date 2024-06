Bottas: Lösung für Sauber-Probleme ist "keine Raketenwissenschaft"

"Wir haben noch viel Arbeit vor uns", sagt Valtteri Bottas nach einem weiteren punktelosen Wochenende beim Grand Prix von Kanada und betont: "Wir müssen weiterhin Upgrades bringen und das Auto schneller machen. Das ist keine Raketenwissenschaft, wir brauchen einfach mehr Teile."

Die Mannschaft aus Hinwil ist das einzige Team, das in der laufenden Saison bisher keine Punkte geholt hat. In Montreal war Bottas bei gemischten Bedingungen gut unterwegs, bevor er "eine Runde zu früh" an die Box kam, um auf Slicks zu wechseln, als die Strecke abtrocknete. Er belegte am Ende Platz 13.

Auf den letzten punktebringenden Rang fehlten dem Finnen im Ziel zehn Sekunden. Da fünf Autos ausfielen - darunter mit Carlos Sainz und Charles Leclerc von Ferrari sowie Sergio Perez von Red Bull drei Fahrer, die regelmäßig in die Punkteränge fahren -, verpasste Sauber eine realistische Chance auf Punkte.

Auf die Frage, ob ein Update-Paket für den Grand Prix von Spanien auf dem Weg sei, sagt Bottas: "Wir haben kleine Dinge, aber die Strecke hat einen sehr hohen Abtrieb und ist anders als hier. Ich denke, es wird eng werden, wie wir gesehen haben."

"Der nächste Schritt ist, wieder ins Q2 zu kommen, dann können wir ein bisschen besser kämpfen", kommentiert er die seit Saisonbeginn nachlassenden Qualifikationsleistungen.

Teamkollege Guanyu Zhou erlebte in Montreal ein schwieriges Wochenende, an dem er sich am Steuer des C44 schwer tat und im Training zweimal die rote Flagge auslöste. Da er sich nur für die letzte Reihe qualifizierte, begann er das Rennen gemeinsam mit Bottas mit einem Start aus der Boxengasse.

Am Ende war er der einzige Fahrer, der von Rennsieger Max Verstappen überrundet wurde. "Ich kämpfe einfach mit den verschiedenen Reifenmischungen", erklärt der Chinese. "Zur Halbzeit war ich ohnehin ein wenig aus dem Rennen, also etwas einsam."

"An diesen beiden Wochenenden hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht richtig klappt, und an diesem Wochenende kamen noch diese Fehler dazu. Wir versuchen also, alle unsere Probleme zu verstehen und haben Pläne für das nächste Rennen."

Auf die Frage, ob es nur das Heck des Autos sei, in das er angesichts seiner Unfälle in Montreal kein Vertrauen habe, sagt Zhou: "Es ist überall, um ehrlich zu sein, alle vier Räder rutschen. Es gibt keine große Einschränkung, uns fehlt einfach der Grip. Es ist einfach zu sehen, aber nicht leicht, Fortschritte zu erzielen."

