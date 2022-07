Bottas mit Gridstrafe für Österreich-Grand-Prix nach Power-Unit-Wechsel

Audio-Player laden

Valtteri Bottas wird den Großen Preis von Österreich am Sonntag von ganz hinten aus in Angriff nehmen, nachdem Alfa Romeo vor dem Wochenende eine Reihe von neuen Motorenaggregaten eingebaut hat.

Der zweimalige Österreich-Rennsieger Bottas nahm vor dem ersten Training auf dem Red Bull Ring am Freitag einen neuen Motor, Turbolader, MGU-H, MGU-K und Steuerelektronik mit, was die Strafe auslöste.

Für jedes dieser Elemente überschritt Bottas das von der FIA festgelegte Saisonlimit, was bedeutet, dass er am Sonntag automatisch eine Gridstrafe erhält. Das Sprintrennen am Samstag wird er dennoch von der Stelle starten, an der er sich Freitagabend im Qualifying qualifiziert.

Rasen in der Boxengasse: 1.000 Euro Geldstrafe für Bottas

Bereits vergangenes Jahr am Sprintwochenende in Monza musste der Finne das Hauptrennen nach einer Gridstrafe vom letzten Platz starten. Dafür konnte er damals am Freitag im Qualifying die schnellste Zeit fahren und auch den Sprint am Samstag für sich entscheiden.

Für Bottas ist dies jedoch ein weiterer Rückschlag, nachdem er am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone wegen eines Getriebeproblems vorzeitig aufgeben musste und damit erst zum zweiten Mal in dieser Saison ausfiel.

Im ersten Freien Training in Spielberg hat er sich zudem eine weitere Strafe eingehandelt. Der Alfa-Romeo-Pilot wurde mit 103,7 km/h in der Boxengasse geblitzt und war damit 23,7 km/h zu schnell in der Boxeneinfahrt. Für dieses Vergehen wurde er mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro belegt.

Bottas "beunruhigt" von Zuverlässigkeit bei Alfa Romeo

Bottas liegt derzeit auf dem achten Platz der Fahrerwertung und hat 46 der 51 Punkte für Alfa Romeo in diesem Jahr geholt. In der FIA-Pressekonferenz am Donnerstag sagte er, dass die wiederkehrenden Zuverlässigkeitsprobleme von Alfa Romeo "nicht schön" seien und "uns wirklich beunruhigen".

"Es ist nicht immer nur ein Problem", sagt Bottas. "Es sind ein paar Dinge hier und da und verschiedene Dinge passieren immer wieder. Das bedeutet, dass wir nicht in der Lage waren, Punkte zu holen."

Abgesehen von Valtteri Bottas hat auch Lando Norris einen neuen Motor, Turbolader, MGU-H und MGU-K an seinem McLaren genommen, wird aber keine Strafe erhalten, da er für jedes dieser Elemente innerhalb der Saisonvorgabe bleibt.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat seinen zweiten Energiespeicher eingebaut, während Bottas' Alfa Romeo-Teamkollege Zhou Guanyu für dieses Wochenende eine neue Steuerelektronik erhält.

