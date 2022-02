Bottas: Sauber viel kleiner, aber das muss nichts Schlechtes sein!

Audio-Player laden

Valtteri Bottas muss sich in der Vorbereitung auf die Formel-1-Saison 2022 nicht nur an die neuen Bodeneffekt-Autos gewöhnen, sondern auch einen neuen Rennstall. Nach seinem Wechsel von Klassenprimus Mercedes zum vergleichsweise kleinen Alfa-Romeo-Team von Sauber bedeutet das eine große Umstellung.

Am Rande der Formel-1-Testfahrten in Barcelona darauf angesprochen, gibt der Finne zu: "Man spürt den Unterschied deutlich. Zunächst einmal ist das Team etwas kleiner, aber das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, und zumindest bis jetzt gefällt es mir gut."

"Es gibt so viele neue Leute und neue Dinge, an die man sich gewöhnen und die man lernen muss, und ich würde sagen, dass ich mich noch in der Eingewöhnungsphase befinde, um das Team richtig kennenzulernen und zu verstehen, wie alles funktioniert. Aber das ist ein Teil des Lernens", sagt der Neuankömmling.

Die Stimmung im Team sei gut, versichert er: "Ich genieße es sehr, und mit ein bisschen mehr Zeit auf der Strecke wäre ich noch glücklicher, aber zumindest macht es Spaß."

Über den C42, der am 27. Februar als letztes Auto offiziell vorgestellt wird, sagt der Finne: "Es ist wie für jeden eine andere Maschine. Natürlich spürt man, dass das Auto schwerer ist, so verhält es sich auch. Aber es gibt noch so viel mehr darüber zu lernen."

"Ich habe in den letzten Tagen nur ein paar Runs gemacht, aber es ist nicht wie Tag und Nacht im Vergleich zu anderen Auto-Generationen. Er fühlt sich gut an. Potenzial ist da."

