Bottas spürt als Teamleader bei Alfa Romeo "eine große Verantwortung"

Nachdem er bei Mercedes jahrelang im Schatten von Lewis Hamilton stand, wird Valtteri Bottas nach seinem Wechsel zu Alfa Romeo erstmals in die Rolle des Teamleaders schlüpfen - eine Aussicht, die den 32-Jährigen begeistert.

"Alfa Romeo hat ein großes Erbe in der Automobilindustrie und auch im Rennsport, daher ist es eine große Verantwortung, für die Marke zu fahren", sagt Bottas. "Und tatsächlich bin ich zum ersten Mal in meiner Karriere der erfahrenere Fahrer im Team. Ich denke, es ist an der Zeit, denn ich starte in meine zehnte Saison."

In den letzten fünf Saisons bei Mercedes holte der Finne zehn Siege und 58 Podiumsplätze, während Hamilton vier Weltmeisterschaften gewann. Da Mercedes sich dafür entschied, George Russell zu befördern, wechselte Bottas zu Alfa Romeo, wo er neben Rookie Guanyu Zhou fahren wird.

"Ich fühle mich definitiv verantwortlich, das Team zu führen und ihm zu helfen und alles zu geben, was ich habe", versichert der ehemalige Mercedes-Pilot. Obwohl Alfa Romeo für seine exzellenten Einrichtungen in Hinwil bekannt ist, ist das kleine Team weit entfernt vom riesigen Mercedes-Team, das Bottas kennt.

Was Bottas bei Alfa Romeo am meisten überraschte

Im Vergleich der beiden Fabriken gibt der Finne zu, dass er zunächst von der geringeren Anzahl an Mitarbeitern bei Alfa Romeo überrascht war, aber er hält gleichzeitig fest, dass die kompakte Größe des Teams auch einige Vorteile hat.

"Ich habe gesehen, dass sie große, gute Einrichtungen haben, offensichtlich noch aus der BMW-Zeit. Ich glaube, sie haben ziemlich viel in die Fabrik investiert, also einen guten Windkanal und gute Einrichtungen", sagt Bottas.

"Es ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner, aber ich denke, das kann auch ein Vorteil sein, wenn es darum geht, wie schnell man auf verschiedene Dinge reagieren kann. Man muss sich nicht an zehn Leute wenden, sondern kann einfach zu einer Person gehen und sagen, was zu tun ist. Es ist also gut", findet der Neuzugang.

Bottas: Neuer Simulator braucht noch Feintuning

Einer der Bereiche, in denen Alfa Romeo versucht, den Rückstand aufzuholen, ist sein brandneuer "Driver in the Loop"-Simulator, der 2019 angeschafft wurde, aber aufgrund von Verzögerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erst in vergangenen Formel-1-Saison aktiv genutzt werden konnte.

Bottas räumt ein, dass der Simulator noch etwas Arbeit benötigt, um die Korrelation mit der realen Welt zu optimieren: "Es gibt noch einiges zu tun, und ein Großteil der Simulationsarbeit, die wir geleistet haben, vor allem in den ersten Tagen, bestand darin, den Simulator weiterzuentwickeln, anstatt das Auto richtig zu testen."

"Mit dem neuen Auto war die Arbeit, die wir gemacht haben, nur eine Schätzung, denn ich bin das neue Auto noch nicht wirklich im Trockenen gefahren. Nach dem Test in Barcelona werden wir zurückkehren und versuchen, einige Korrelationen herzustellen."

Hard- und Software entsprächen dem, was man für einen guten Simulator braucht, lobt der Alfa-Romeo-Pilot. Nun bedürfe es einzig und allein "noch etwas Feinabstimmung".

