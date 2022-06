Bottas trotz P15 unbesorgt: Updates am Samstag bringen den Schub

Audio-Player laden

Alfa Romeo war am Freitag in Baku nicht weit vorne in den Zeitenlisten zu finden. Valtteri Bottas und Guanyu Zhou landeten beim Training in Aserbaidschan (Formel 1 2022 live im Ticker) nur auf den Positionen 15 und 16 und hatten dabei knapp zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das sei aber nicht repräsentativ, meint Bottas, und baut auf neue Teile, die das Team erst am Samstag einsetzen möchte.

"Ich glaube nicht, dass das ein wahres Bild davon ist, wo wir stehen", sagt der Finne. "Tatsache ist, dass wir noch nicht unbedingt die besten Teile am Auto haben. Und in meiner letzten Runde lag ich vier Zehntel vorne, aber dann habe ich die Räder blockiert und habe die ganze Zeit verloren."

"Selbst dann wäre ich also ein ganzes Stück näher dran gewesen", betont er. "Dazu kommen die Verbesserungen, die wir für morgen machen können. Es wird also extrem eng werden. Wir haben heute eine ganze Reihe von Set-up-Änderungen vorgenommen, und zum Ende hin wurde es viel besser."

Alfa Romeo hält Teile zurück

Alfa Romeo, die an diesem Wochenende in einer Speziallackierung antreten, hat nur eine begrenzte Auswahl an Updates mit nach Baku gebracht und diese für Freitag noch aufgespart, da man in den engen Straßen keinen Schaden riskieren wollte.

"Soweit ich weiß, gibt es sie hier, aber wir haben nicht allzu viele von ihnen", sagt Bottas über die Updates. "Auf diesen Straßenkursen gibt es immer ein Risiko. Ich glaube, das wird uns hoffentlich einen kleinen Schritt weiterbringen. Aber wir müssen auch mehr als das finden."

"Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können, und ich weiß, dass wir das Set-up und alles andere noch verbessern können. Es ist eine ziemlich empfindliche Strecke, aber wenn man die Abstimmung richtig hinbekommt, dann kann man eine Menge Rundenzeit finden", sagt er.

Zumal sein Rennstall aus dem nicht ganz erfreulichen Monaco-Wochenende gelernt haben sollte: "Und wenn wir für morgen alles richtig hinbekommen, dann bin ich optimistisch, dass wir um eine Position in Q3 kämpfen sollten", sagt Bottas. "Und die Rennpace sollte wie immer eh okay sein."

Zhou nur knapp langsamer als Bottas

Teamkollege Zhou war am Freitag 0,149 Sekunden langsamer als Bottas und setzt sein Vertrauen ebenfalls in die neuen Teile: "Wir müssen noch etwas Speed finden, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir noch ein paar Dinge haben, die wir morgen ans Auto bringen, und die eine vernünftige Verbesserung sein sollten", so der Chinese.

Monaco sei schwierig gewesen, "aber wir haben herausgefunden, was passiert ist - aber jetzt ist es natürlich zu spät", sagt er. "An diesem Wochenende haben wir wieder langsame Kurven, auch wenn es ein anderes Layout ist. Aber ich habe mich im Auto ziemlich wohlgefühlt."

"Wir haben ein klares Bild davon, wo wir uns verbessern müssen, und das wird einfach noch viel mehr Speed bringen", betont der Chinese. "Wenn das also morgen passt, werden wir wieder mit allen anderen um diese Mittelfeldgruppe kämpfen."

