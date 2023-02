Bottas und Zhou schwärmen: Seidl hat eine Vision für das Team

Audio-Player laden

Im Dezember 2022 kam es in den Führungsetagen diverser Formel-1-Teams zu einem regelrechten Personalbeben. Ein Baustein davon war Andreas Seidl, der McLaren verließ und als neuer CEO der Sauber-Gruppe verpflichtet wurde.

In dieser Rolle ist er nicht nur für die Geschicke Formel-1-Teams Alfa Romeo verantwortlich, sondern auch für dessen Übergang in das geplante Audi-Werksteam, das mit Inkrafttreten des neuen Motorenreglements 2026 an den Start gehen soll.

Alfa-Romeo-Pilot Valtteri Bottas sieht in Seidl einen "guten Mann" für diese Aufgabe. "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft in einer ziemlich stabilen Situation ist", sagt er, "und ich denke, dass wir mit Andreas und Alessandro gut zurechtkommen werden."

Alessandro Alunni Bravi wurde neben Sauber-CEO Seidl zum offiziellen Teamvertreter bestimmt. Auf einen klassischen Formel-1-Teamchef verzichtet Alfa Romeo 2023.

Bottas: "Es ist traurig, Fred zu verlieren"

Zuvor hatte Fred Vasseur bei Sauber sowohl die Funktion des CEO als auch die des Teamchefs inne. Nach seinem Wechsel zu Ferrari wird das nun aufgeteilt. Den Weggang von Vasseur bedauert Bottas. Schließlich war er es, der den Finnen in der Formel 3 und GP3 förderte und überzeugte, zu Alfa zu wechseln.

"Es ist absolut richtig, dass Fred ein wichtiger Grund war", sagt Bottas. "Natürlich ist es traurig, Fred zu verlieren. Aber gleichzeitig ist er auch mein Freund. Ich freue mich wirklich für ihn, denn zu so einer Rolle (bei Ferrari; Anm. d. R.) kann man nicht nein sagen. Er war immer ehrgeizig und will weiterkommen."

Gleichzeitig glaubt Bottas mit Blick auf Seidl, dass sich durch neue Leuten im Team auch immer neue Denkweisen ergeben. "Manchmal ist das also keine schlechte Sache."

Um mehr über ihn sagen zu können, müsse er Seidl aber besser kennenlernen. "Es ist zwei Wochen her, dass ich ihn zum ersten Mal getroffen habe", verrät der Formel-1-Pilot. "Zunächst einmal ist er ein netter Kerl. Ich kann sehen, dass er sehr motiviert ist."

Seidl mit klaren Vision für Team von Sauber

"Er scheint eine ziemlich klare Richtung zu haben, was er mit dem Team machen will und wie er die Leute motivieren kann. Er scheint eine Vision zu haben. Natürlich nimmt er immer noch viele Informationen auf und versucht, von anderen Leuten etwas über das Team und die Vergangenheit zu lernen", so Bottas.

Sein Teamkollege Zhou erzählt, dass er in den vergangenen Wochen bereits viel Zeit mit Seidl verbracht habe, und zeigt sich bisher beeindruckt. "Ich habe wirklich gespürt, wie sehr er versucht, das Team voranzutreiben", schwärmt der Chinese.

"Er ist sehr darauf bedacht, das Team nach oben zu bringen und eine großartige Zukunft zu gestalten. Bei einem gemeinsamen Abendessen oder Mittagessen hatte ich das Gefühl, dass er die technische Seite sehr gut kennt. Er kennt auch die Fahrer gut, denn wir haben über seine Vergangenheit gesprochen."

"Ich glaube, dass sich für uns als Fahrer nicht viel ändert, auch wenn es für das Team eine große Veränderung ist. Es geht eher darum, die Arbeitsweise von uns beiden zu verstehen."

Zhou weiß: "Natürlich wird es nicht dieselbe sein wie die Arbeitsweise von Fred. Jeder hat seine eigene Art zu arbeiten. Außerdem habe ich in der Vergangenheit von Oscar (Piastri; Anm. d. R.) viele gute Worte über ihn gehört. Ich freue mich also auf ihn."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.