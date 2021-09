Bottas verärgert: Zweimal Platz eins, aber keine offizielle Pole

Platz eins in der Qualifikation, Platz eins im Sprint - und trotzdem keine Poleposition. So geht es Mercedes-Pilot Valtteri Bottas in Monza. Obwohl der Finne das Sprintrennen vom Start bis ins Ziel angeführt hat und auch am Freitag die schnellste Zeit gefahren war, darf er sich nicht offiziell Polesetter nennen. Das ist nämlich Max Verstappen.

Zwar stand bereits vor der Qualifikation am Freitag fest, dass Bottas den Grand Prix am Sonntag aufgrund eines Motorenwechsels von ganz hinten wird starten müssen, doch dass er angesichts seiner Leistungen nicht einmal die Poleposition in seiner Statistik stehen haben wird, ärgert ihn doch ziemlich.

"Das ist natürlich ärgerlich, wenn man zwei gute Tage gefahren ist", sagt er. "Wir hatten eine gute Performance, müssen aber morgen komplett neu starten und das Rennen von hinten in Angriff nehmen."

Weitere Energie mit Dingen verschwenden, die nicht in seiner Hand liegen, möchte er aber nicht: "Ich möchte nicht zu negativ damit umgehen, weil ich nichts dagegen tun kann", so der Finne. "Ich kann nur mein Bestes versuchen und Vollgas geben morgen."

Er versucht die positiven Seiten zu sehen: Bottas konnte im Sprint drei Punkte einsammeln und bekam als Sprintsieger auch noch eine Medaille. Zudem kann er sich mit einer starken Performance brüsten, die für das Rennen eine Menge verspricht.

"Bisher war es ein perfektes Wochenende", sagt der Mercedes-Pilot. "Es ist schön, dass wir ein starkes Auto hier haben, und ich werde morgen darum kämpfen, so weit wie möglich nach vorne zu kommen."

Ein Podium hält Bottas dabei absolut für möglich. "Ehrlich gesagt ist alles möglich", betont er und verweist auf das Rennen im Vorjahr, als völlig überraschend Pierre Gasly gewinnen konnte. "Man weiß nie. Also werde ich Gas geben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.