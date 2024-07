Bowling wie Bottas: McLaren-Fahrer warnen vor Ungarn-Start

Drei Jahre ist es jetzt her, seit Valtteri Bottas am Start zum Formel-1-Rennen in Ungarn "Bowling" gespielt hat und im Grunde "Alle Neune" abräumte: Der Finne verpasste 2021 seinen Bremspunkt bei feuchter Strecke komplett und rauschte in Lando Norris rein, der dann auch noch Max Verstappen und Sergio Perez erwischte.

Die Szene hat Norris nicht vergessen. Auf eine Wiederholung kann der McLaren-Pilot am Sonntag aber verzichten, weil er zusammen mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri die erste Startreihe in Budapest belegt.

Doch er weiß auch, dass es bei dem langen Weg in Kurve 1 und mit Max Verstappen hinter ihm immer das Potenzial für Gefahr und Chaos geben kann: "Fährst du mir ins Heck?", scherzt Norris auf der Pressekonferenz in Richtung des Niederländers. "Das ist nicht sehr nett. Der Bottas!", spielt er auf die Szene von 2021 an.

Gefahr droht aber auch aus dem eigenen Lager, denn zum ersten Mal starten Norris und Piastri gemeinsam aus der ersten Startreihe in einen Grand Prix - abgesehen vom Sprintrennen in Katar im vergangenen Jahr.

McLaren wäre angesichts der Ausgangslage gut beraten, beiden Piloten ein paar Verhaltensregeln mit auf den Weg zu geben. "Das ist etwas, über das wir reden werden", nickt Norris. "Aber es wird das gleiche wie immer sein. Wir waren immer sauber, haben den anderen gut behandelt, uns gegenseitig respektiert und einander geholfen, wenn es sein musste."

"Von unserer Seite gibt es keine Sorgen", stellt er klar. Aber vielleicht von den anderen? Für den Bottas-Moment?

"Es ist natürlich ein langer Weg in Kurve 1, von daher gibt es schon eine Möglichkeit für Windschatten dahinter", warnt Piastri. "In Kurve 1 kann eine Menge passieren - Bottas, wie schon angesprochen."

"Aber schauen wir mal", meint der Australier weiter. "Wenn wir einen guten Start haben, würde das ja schon einmal helfen. Aber der Weg ist lang, und es werden sicherlich auch andere Leute involviert sein."

2021 war Norris zusammen mit fünf weiteren Fahrern am Start ausgeschieden. Verstappen konnte sich mit beschädigtem Auto immerhin auf Platz neun retten und wichtige Zähler im Kampf gegen Bottas' damaligen Teamkollegen Lewis Hamilton mitnehmen.

Der Große Preis von Ungarn hielt damals eine Menge bemerkenswerter Szenen bereit, wie Hamiltons einsamen Neustart als Einziger an der Ampel und den Sieg von Alpines Esteban Ocon.